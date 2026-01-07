Nagore Robles genera preocupación tras acudir de urgencia al hospital: «Pensaba que me ahogaba»

Nagore Robles, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las presentadoras y colaboradoras de televisión más queridas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, en la actualidad, está viviendo una de las etapas más exitosas a nivel profesional. A pesar de todo, la vasca ha dejado completamente descolocados y preocupados a todos y cada uno de sus seguidores en redes sociales. Y todo después de dar a conocer el dolorosísimo problema de salud al que ha tenido que hacer frente. Eso sí, tan solo unas horas más tarde, la propia Nagore Robles decidió tranquilizarles, explicando con todo lujo de detalles lo que realmente le había sucedido. A través de su perfil en Instagram, la presentadora compartió una imagen en la que su pecho aparecía enrojecido: «Ayer no me encontraba bien. Tenía muchísimo dolor de cabeza y una tos bastante seca que se complicaba con mi asma».

Lejos de que todo quede ahí, ha querido dar a conocer los síntomas que ha tenido y por los que comenzó a pensar que todo podía complicarse en cualquier momento: «He pasado una noche horrible. Apenas he pegado ojo porque tenía una tos tan fuerte que me quemaba el pecho. Sentía como si mis pulmones ardieran, un dolor insoportable», afirmó, y añadió: «Me he despertado y me he encontrado con todo el pecho superrojo. Si no mejoro, está claro que acudiré al médico… pero la verdad es que me voy a tomar un par de días para mi recuperación», anunció. A pesar de todo, finalmente, Nagore Robles se vio obligada a poner rumbo al hospital para ser atendida de urgencia. Fue allí donde le diagnosticaron un proceso infeccioso por Gripe A.

Ella misma lo desveló a través de la red social en la que comunicó que se encontraba realmente mal: «Acabo de llegar al hospital, me han dicho que tengo Gripe A, una gripe pero más molesta», comenzó explicando. Acto seguido, fue mucho más allá: «No sabéis la noche que he pasado, qué dolor, pensaba que me ahogaba. Ha sido horroroso», hizo saber a sus seguidores en redes sociales.

Por fortuna, la colaboradora de televisión acudió a urgencias y pudo poner remedio a su dolencia, antes de que se complicase aún más como consecuencia de su asma. Respecto a su tratamiento, más allá de tener paciencia y esperar a mejorar, Nagore Robles comentó que le han recetado “paracetamol, cortisona, ventolín y mimos”.

Lejos de que todo quede ahí, la tertuliana no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos y cada uno de sus seguidores, por haberse mostrado realmente preocupados por su estado de salud en las últimas horas. Por lo pronto, únicamente le queda tener paciencia y seguir al pie de la letra las recomendaciones de los médicos.