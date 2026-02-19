El consejo del interiorista Marc Escrivá sobre las cortinas de tu casa: esto que haces le está quitando elegancia

Marc Escrivá nos da una serie de consejos sobre las cortinas de tu casa, lo que estás haciendo les quita elegancia. Sin duda alguna, estamos ante una serie de detalles que marcarán la diferencia y lo harán de tal forma que nos harán conseguir aquello que deseamos y más. Son tiempos de cambios y de aprovechar cada uno de los elementos que tenemos en nuestro poder. Con ciertos elementos que acabarán marcando esta decoración de nuestra casa que queremos hacer resaltar de la mejor manera posible.

Los interioristas son los que mejor conocen cada uno de los elementos que define nuestra casa. Es la carta de presentación a las visitas, pero también el lugar que queremos empezar a ver llegar de una manera muy diferente. Con algunos elementos que van llegando a toda velocidad conseguiremos apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Será el momento de conocer un poco la manera en la que vamos a colocar unas cortinas que deben tener una función en concreto. Marc Escrivá no duda en explicarnos la manera en la que debemos colocar las cortinas para mostrar la máxima elegancia posible.

Esto es lo que quita elegancia a tu salón

Las cortinas son un elemento muy personal, nos pueden gustar más o menos, pero en esencia, siempre deberemos empezar a tenerlas en mente, para conseguir que nuestra casa quede de la mejor forma posible. Con ciertos detalles que serán esenciales en estos días que tenemos por delante.

Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna puede convertirse en la antesala de algo más. De un detalle que podría acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades, en estos días que tenemos por delante.

Esta elegancia que queremos transmitir con algunos ingredientes que acabarán marcando una diferencia importante. No es necesario dejarse una gran suma de dinero, la realidad es que podemos conseguir una casa acorde con lo que queremos por mucho menos de lo que parece.

Los errores que cometemos al colocar un ingrediente tan sencillo y habitual, en nuestro día a día, como las cortinas, pueden hacernos pensar en este cambio de ciclo que puede acabar siendo clave. Será la hora de conocer en primera persona un detalle que cambia por completo el aspecto de nuestro salón.

Marc Escrivá nos da el mejor consejo para colocar cortinas

Tal y como nos explica este interiorista, debemos tener en cuenta un detalle que cambia por completo las cortinas: «La cortina que no toca suelo o queda encajada en un marco siempre resta elegancia». El largo es pues, el elemento esencial que le dará a nuestras cortinas el acabado que necesitamos.

COLOCAR LA BARRA DE LA CORTINA DEMASIADO BAJA. Al colgar la barra demasiado baja, se consigue que el techo parezca más bajo. Lo ideal es colocarla lo más alta posible, y así conseguir elevar la vista (y también la altura del techo), pero tampoco pegada, así que aproximadamente lo mejor es colgarla a 1/4 de la distancia entre el techo y el inicio de la ventana. CORTINAS DEMASIADO CORTAS. Pero el error más terrible, el que afea más una bonita habitación, es la cortina demasiado corta. Las cortinas cortas crean un efecto extraño, como si la habitación hubiera crecido de repente y su ropa se hubiera encogido… Tampoco hay un largo perfecto, pero sí 3 posibilidades para acertar seguro:

2.1. La flotante: vuela ligeramente sobre el suelo, a penas 1cm, y eso permite que caiga sin interrupciones, con un efecto lacio.

2.2. El beso: a penas toca el suelo y es la más difícil de conseguir, porque hay que tomar las medidas con precisión. Es la opción preferida de Emily, pero para tomar bien las medidas hay que tener en cuenta no sólo el grosor de la barra, sino también los ganchos, las anillas y todo lo necesario.

2.3. El charco: es la opción más romántica, sin duda, y la que nos transporta a otras épocas… Queda genial con telas de alta calidad, como el lino lavado o el terciopelo, porque al crearse el efecto «charco» se aprecia la belleza y la textura del tejido. Eso sí, debe ser gruesa y densa, no funciona con algodón suave.