Los ecologistas no se pueden creer lo que está pasando ahora con los jabalíes: se cargan aves protegidas

No pueden creer los ecologistas lo que está pasando ahora con los jabalíes

Se cargan las aves protegidas

Tal y como explican desde la revista de Jarra y sedal: «Desde este medio ya se analizó en su momento el papel que cumplía la gestión cinegética como herramienta de control poblacional en espacios naturales sensibles. Más allá del debate ideológico, la regulación de especies como el jabalí evitaba desequilibrios que hoy se están materializando. Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife han denunciado que el fracaso reproductor del morito común y de la garza imperial en Doñana está relacionado, entre otros factores, con la depredación de nidos por parte de jabalíes. La situación resulta llamativa: quienes promovieron la eliminación de la actividad cinegética en estos espacios se enfrentan ahora a las consecuencias derivadas de la superpoblación de una especie oportunista y adaptable. El morito común, que estuvo al borde de la desaparición en los años noventa, vuelve a sufrir un duro revés en uno de sus principales enclaves de cría. Las colonias, ubicadas a escasa altura, han quedado especialmente expuestas».

Siguiendo con la misma explicación: «La prohibición de la actividad cinegética en parques nacionales fue presentada hace años como un hito en la protección de la biodiversidad. Monfragüe o Cabañeros fueron algunos de los escenarios de esa victoria ambiental. Sin embargo, el paso del tiempo está revelando efectos no previstos que hoy se hacen especialmente visibles en el Parque Nacional de Doñana, donde el aumento de jabalíes está teniendo consecuencias directas sobre especies protegidas. Durante los últimos años, distintas organizaciones ecologistas defendieron que la eliminación de la caza en estos espacios supondría un avance definitivo en conservación. La medida salió adelante y fue celebrada públicamente. Ahora, sin embargo, son esos mismos colectivos quienes advierten del impacto que determinadas especies están provocando en un entorno especialmente frágil. En Doñana, el problema ya no es teórico. La presión del jabalí sobre zonas de cría ha disparado las alarmas».

Estamos ante una situación que se convierte en un riesgo para los animales protegidos que están en este lugar del país. El jabalí se ha convertido en una amenaza que puede acabar con aves protegidas si no se ponen medios para frenar su avance en este parque.