Bombazo en la minería: Francia posee un yacimiento de ‘oro blanco’ suficiente para fabricar 700.000 coches eléctricos

El litio, popularmente conocido como ‘oro blanco’, pasó a ser una pieza central de la estrategia energética europea. Recordemos que esta materia prima es imprescindible para las baterías de los coches eléctricos, condiciona el ritmo de producción, los precios finales y la autonomía industrial del continente. En este contexto, cada nuevo yacimiento goza de un valor más que relevante.

Francia ha pasado a ocupar un lugar destacado en ese mapa del oro blanco tras actualizar las estimaciones de un depósito situado en su territorio. Lo que durante años fue una mina centrada en la extracción de arcilla ha revelado un potencial que puede influir de forma directa en la industria de las baterías y, por extensión, en el futuro del automóvil eléctrico en Europa.

¿Cómo es el yacimiento de ‘oro blanco’ hallado en Francia y cómo fue descubierto?

El yacimiento se encuentra en Beauvoir, en el departamento de Allier, y es explotado por la compañía francesa Imerys, dedicada a minerales industriales desde finales del siglo XIX. Bajo la capa de caolín (utilizado en sectores como la porcelana o el papel) ya se había detectado litio en la década de 1960.

Sin embargo, no fue hasta 2022 cuando estudios más detallados revelaron que la veta era hasta tres veces mayor de lo estimado inicialmente.

Las cifras sitúan el recurso en torno a un millón de toneladas de litio contenido en el subsuelo. Esta magnitud coloca al enclave protagonista de este artículo como uno de los proyectos más relevantes del continente y entre los mayores a escala mundial. En clave europea, se considera el segundo de los diez desarrollos más prometedores vinculados a este mineral.

La proyección industrial es clara: a partir de 2030 podría suministrar hasta 34.000 toneladas anuales. Esa cantidad de oro blanco permitiría fabricar baterías suficientes para aproximadamente 700.000 coches eléctricos cada año, un volumen que tendría impacto directo en la capacidad productiva de la industria automovilística europea.

¿Cuánta concentración de ‘oro blanco’ posee el yacimiento de Beauvoir?

Uno de los factores determinantes en cualquier proyecto minero es la concentración del mineral. En el caso de Beauvoir, se estima en torno al 1%. Traducido a escala industrial, esto implica que sería necesario procesar unas 100 toneladas de roca para obtener una tonelada de litio.

Este parámetro técnico resulta clave para evaluar la rentabilidad. Cuanto mayor es la concentración, menor es el volumen de material que debe tratarse para obtener el recurso final. En consecuencia, los costes energéticos y logísticos pueden mantenerse en niveles más controlados.

Las previsiones apuntan a un coste de producción situado entre 7 y 9 euros por kilo. En un sector donde cada euro cuenta, disponer de oro blanco extraído en territorio europeo puede marcar diferencias frente a la dependencia de importaciones procedentes de otros continentes.

Además, el proyecto contempla dos instalaciones diferenciadas:

La mina, que alcanzaría profundidades de hasta 350 metros para centrarse en la extracción de litio en lugar de arcilla.

Un centro de refinado a menos de 100 kilómetros, destinado a transformar el mineral en hidróxido de litio, la forma más utilizada en la fabricación de baterías.

Este esquema integrado permitiría cerrar buena parte de la cadena de valor en territorio francés.

La relación que mantiene el litio en el precio de los coches eléctricos

El peso de la batería en el coste final de un coche eléctrico sigue siendo determinante. Según declaraciones del máximo responsable de Skoda, este componente puede representar hasta el 40% del precio total del vehículo.

Aunque el precio del litio ha mostrado fluctuaciones en los últimos años, asegurar suministro interno de oro blanco puede ofrecer mayor estabilidad a los fabricantes europeos. Reducir la exposición a mercados exteriores implica menor vulnerabilidad ante tensiones geopolíticas o interrupciones logísticas.

En este escenario, el yacimiento francés no solo abastecería a plantas nacionales, sino que podría convertirse en un proveedor estratégico para otros países de la Unión Europea.

Incluso se contempla la posibilidad de exportar parte del litio procesado a mercados como el asiático si la producción lo permite.

Inversión pública y dimensión geoestratégica de este yacimiento francés

El Estado francés ha decidido implicarse en el proyecto. El Gobierno ha anunciado una inversión inicial de 50 millones de euros para asegurar una participación minoritaria y financiar estudios de viabilidad.

Además, se ha comunicado un incentivo de hasta 200 millones de euros para respaldar el desarrollo de la producción de hidróxido de litio.

El horizonte de explotación se sitúa entre 25 y 35 años, con la previsión de crear y mantener alrededor de 1.000 empleos durante ese periodo. Más allá de la dimensión económica, el proyecto se enmarca en una estrategia de soberanía industrial.

Roland Lescure, ministro francés de Economía, Finanzas, Industria, Energía y Soberanía Digital, resumió esa visión al afirmar que «los metales estratégicos y las tierras raras son el tema geoestratégico del siglo, crucial para nuestro suministro y soberanía energética».

Así, con este movimiento, Francia refuerza su posición en la carrera por el oro blanco, un recurso que ya no es solo una materia prima, sino un elemento central en la transición energética y en la autonomía industrial europea.