Hito histórico en la sismología: Emiratos Árabes crea un cilindro lleno de esferas que absorbe el 14% de la energía liberada por terremotos

Llega un hito histórico en la sismología, los Emiratos Árabes crean un cilindro lleno de esferas que absorbe el 14% de la energía liberada por terremotos. Un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante y que puede ser esencial, hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que necesitamos protegernos frente a una tendencia que parece que se va moviendo por momentos.

La Tierra nos manda importantes mensajes y lo hace de tal forma que deberemos estar preparados para lo peor. Tocará estar listos para afrontar un importante cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos. Los grandes terremotos en los lugares en los que se repiten una y otra vez son cada vez menos intensos, el motivo es que podremos empezar a tener en mente determinados elementos que serán los que nos acompañan en estos días. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a prepararnos para lo peor.

La sismología llega a un hito histórico en los Emiratos Árabes

Un hito histórico llega en sismología, un cambio de ciclo que puede ser esencial en estos días en los que realmente puede representar una amenaza cualquier gran terremoto que pueda producirse. Un fenómeno natural que cuesta de creer en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Estos terremotos que hace unos años acababan con la vida de millones o miles de personas han pasado a la historia, gracias a las nuevas construcciones. La ingeniería es capaz de salvar vidas donde pensamos que no hay esperanza para ello. Estos grandes edificios que podrían ser una trampa mortal ante un gran terremoto pueden ser más seguros de lo que nos imaginaríamos.

Es cuestión de ponerse manos a la obra con ello, de tal forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, un sistema que sorprende a los expertos. Una patente que promete evitar que los grandes edificios de varias decenas o cientos de metros sean capaces de gestionar de la mejor manera posible este fenómeno natural, difícil de evitar. Este tipo de elementos pueden marcar la diferencia en este tipo de detalles que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

Crean un cilindro de esferas que absorbe el 14% de la energía de los terremotos

Absorbe el 14% de la energía de los terremotos un cilindro que han inventado en los Emiratos Árabes. Una patente que realmente se ha convertido en algo que podría salvar muchas vidas, en especial si tenemos en consideración lo que tenemos por delante en un futuro marcado por este cambio climático y terremotos que pueden estar en el orden del día en determinadas zonas del país.

Tal y como explican en la revista especializada Interestingengineering: «En diciembre de 2025, los EE. UU. La Oficina de Patentes y Marcas otorgó una patente para un dispositivo de disipación de energía que se parece menos a un estabilizador de alta tecnología y más a un árbol mecánico.

Desarrollado por el profesor Moussa Leblouba en la Universidad de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos, el dispositivo utiliza el simple poder de la fricción para mantener las estructuras en pie. Diseñado para proteger la infraestructura de terremotos, viento y vibraciones industriales, la invención ofrece una alternativa confiable y de bajo costo a otros sistemas de amortiguación.

«Los terremotos, los fuertes vientos e incluso las vibraciones cotidianas de los trenes o la maquinaria pueden causar graves daños a edificios, puentes y equipos sensibles», dijo Leblouba, profesor de ingeniería civil.

«Las soluciones tradicionales a este problema, como los amortiguadores a base de fluidos o los dispositivos metálicos deformables, tienden a ser costosas, propensas a fugas o deformación permanente, y a menudo requieren un reemplazo completo después de un solo evento importante», agregó Leblouba».

Siguiendo con la misma explicación: «La nueva invención incluye piezas simples, como un cilindro hueco lleno de bolas de acero sólido y un eje central forrado con varillas radiales en forma de rama. Como sistema puramente pasivo, no requiere electricidad para funcionar. Más bien, utiliza la física básica para disipar la energía a través de la fricción generada a medida que las varillas se mueven a través de los densos rodamientos de bolas. Este movimiento genera una fricción intensa, lo que ayuda aún más a amortiguar las vibraciones antes de dañar el edificio.

Curiosamente, el diseño mecánico garantiza que el dispositivo permanezca operativo durante los cortes de energía que normalmente acompañan a grandes terremotos o desastres estructurales.

«Debido a que no requiere energía eléctrica, no puede ser inoperativo por un corte de energía durante el mismo desastre que está diseñado para soportar. Cada componente es individualmente extraíble y reemplazable, por lo que si una parte está dañada, no es necesario desechar todo el dispositivo», dijo el profesor Leblouba. Además, las piezas del dispositivo son asequibles y sencillas. Por lo tanto, se puede ensamblar in situ sin experiencia técnica especializada».