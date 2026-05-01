El Gobierno de Pedro Sánchez dio poder a las ONG para el proceso de regularización de inmigrantes ilegales -al menos medio millón- actualmente en marcha al temer un «sabotaje» de ayuntamientos del PP.

Así lo admitió a puerta cerrada, sin presencia de medios de comunicación, Juan José Marcano Dasilva, diputado socialista en la Asamblea de Madrid, en una charla sobre la regularización celebrada en Rivas-Vaciamadrid el pasado martes y a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Marcano, que estuvo acompañado por Rosario Aguilar Gamarra, secretaria de Políticas Migratorias y Refugiados del PSOE madrileño que lidera Óscar López, y el secretario general del partido en Rivas Vaciamadrid, Alberto Cabeza, habló en todo momento con conocimiento directo, de primera mano, de los planes del Gobierno sobre este proceso de regularización.

Así, en un momento de esta sesión informativa, que se prolongó durante cerca de dos horas en la Casa de las Asociaciones de Rivas, Marcano señaló que «hay ayuntamientos que están poniendo la cosa muy complicada» y reveló que «como ya sabíamos que el PP iba a sabotear el proceso, se habilitaron a las entidades colaboradoras», confesó.

De esta manera, el diputado del partido que sostiene el Gobierno de Pedro Sánchez aludió a las cientos de organizaciones del Tercer Sector y sindicales habilitadas por el Ejecutivo para asesorar a los inmigrantes ilegales en este proceso y para la firma de certificados de vulnerabilidad. Estas ONG colaboradoras y los servicios sociales de administraciones públicas, fundamentalmente ayuntamientos, son los únicos autorizados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la emisión de tales certificados.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Francisco Martín, manifestó este jueves que el sistema de regularización de inmigrantes «está diseñado para que ninguna administración pueda bloquearlo», advirtiendo en este punto a la Comunidad de Madrid que «por más que pretendan boicotear» el proceso, «no lo van a conseguir».

Martín se pronunció así ante los medios de comunicación en el marco de una reunión en la sede de la Delegación del Gobierno con representantes de casi 60 organizaciones sociales que colaboran con el proceso de regularización y a quienes agradeció su trabajo por «una iniciativa absolutamente imprescindible», informó Ep.

Asimismo, el delegado criticó que, mientras estas entidades facilitan el proceso, existen administraciones, a su juicio, que se oponen directamente a la regularización y que incluso han «tratado de poner todos los palos en la rueda que fuera posible con tal de imposibilitarlo», esgrimió.

Sin embargo, lo que están denunciando los ayuntamientos del PP en la Comunidad de Madrid es la falta de ayuda del Ejecutivo central para poder cubrir la demanda de esta regularización que se inició sin planificación suficiente ni coordinación alguna con las entidades locales.

Estos consistorios del PP han enviado cartas al delegado del Gobierno de Sánchez reclamándole sobre todo «apoyo económico» y «refuerzo de personal» para asumir esta «gran carga de trabajo» y revertir la situación «antes de que el deterioro de los servicios municipales sea irreversible».

«Familias necesitadas»

Por ejemplo, como informó OKDIARIO, el alcalde de Valdemoro, David Conde, denuncia en su misiva que «nuestros trabajadores están sometidos a una presión insostenible», advirtiendo al Ejecutivo central de que «los vecinos comienzan a sufrir retrasos y deficiencias en servicios básicos que nada tienen que ver con su gestión municipal ordinaria».

En declaraciones a este periódico, Conde reveló que, a consecuencia de esta regularización lanzada por el Gobierno central sin planificación suficiente ni coordinación alguna con las entidades locales, las citas de primera atención del resto de usuarios en el Ayuntamiento de Valdemoro «van a tener que retrasarse unos 15 días, con lo que ello conlleva para las familias necesitadas». Todo ello, incidió, a pesar del esfuerzo que ya realizan los profesionales de Servicios Sociales del Consistorio.

El PP exige dimisiones

En la misma charla organizada por el PSOE en Rivas Vaciamadrid, el diputado Marcano, como desveló OKDIARIO este jueves en exclusiva, animó en varias ocasiones a los militantes del PSOE a «pegar» a los «fachas» que califiquen esta regularización de ilegales como «masiva», que vinculen este proceso a una rápida adquisición de la nacionalidad, o que llamen «delincuentes» a estos inmigrantes sin papeles.

«Por tanto, cuando vengan con la tontería de que esto es masivo. Pegarles, por favor. Porque es lo que se merecen. Porque hay gente de ellos. Muchos lo hacen por ignorancia, pero otros lo hacen de mala fe», señaló el diputado del PSOE de Madrid, que insistió en darle una «hostia en la jeta al facha» que hable sin fundamento sobre la nacionalización de los inmigrantes latinoamericanos.

Por su parte, el líder del PSOE de Rivas, Alberto Cabeza, justificó a su compañero en el Pleno municipal de este jueves e instó también a «pegar fuerte» a todos los que critiquen la nueva norma.

❌️ Condenamos las palabras del diputado del PSOE en la @asambleamadrid, @JuanjoMarcanoD, incitando al odio y la violencia en su visita a #Rivas. 👎 Alguien que fomenta «las dos Españas» y el enfrentamiento, no es un digno representante de los madrileños. Debe dimitir YA. Y… pic.twitter.com/GDvo8CpQON — Janette Novo (@JanetteNovo) April 30, 2026

Ante ello, la presidenta del PP de Rivas, Janette Novo, exigió la dimisión tanto de Marcano como de Cabeza. «Alguien que fomenta ‘las dos Españas’ y el enfrentamiento, no es un digno representante de los madrileños. Debe dimitir ya. Y con él, el concejal y secretario general del PSOE de Rivas por darle cobijo y justificar en el Pleno del Ayuntamiento una actuación tan deplorable», denunció la portavoz popular.

