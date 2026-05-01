Las acusaciones ven un pacto de no agresión de Koldo con el PSOE: «Controlan la Fiscalía y le pueden excarcelar por enfermedad»

Koldo García ha declarado este jueves ante el Tribunal Supremo con una estrategia que fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO califican de «pacto de no agresión» con el PSOE. El que fuera asesor del entonces ministro José Luis Ábalos ha protegido en todo momento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negando que hablara con él, mientras realizaba únicamente los reconocimientos mínimos imprescindibles a la vista de las pruebas fotográficas y documentales para resultar creíble ante el tribunal.

La tesis que manejan esas fuentes es nítida: Koldo no quiere los 19 años y medio que reclama la Fiscalía ni los 30 que pide el PP como acusación popular, sino una condena intermedia —en torno a los 12 años— que deje además abierta la puerta a la excarcelación anticipada por enfermedad. Además, también confía ligeramente en el Tribunal Constitucional si sigue la mayoría afín al sanchismo en los próximos meses.

Su declaración ha durado más de nueve horas y ha estado marcada por tensos encontronazos con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a quien ha llegado a espetarle: «Creo que usted no está buscando mi inocencia. ¡Qué mal gusto tiene usted!».

Ha negado haber recibido los 10.000 euros mensuales que el empresario Víctor de Aldama aseguró el día anterior haberle entregado entre 2019 y 2022. Ha negado también que Pedro Sánchez le llamara por teléfono –según su abogada lo que hacía era simular llamadas ante Aldama, a pesar de que, según este último, Koldo solía usar el manos libres– o que lo tratara de tú como «Pedro». «Yo hablo con las piedras. El sentido común tiene que resolver esto. Yo no hablaba con el presidente del Gobierno», ha afirmado. Eso a pesar de infinidad de fotos que ha desvelado OKDIARIO.

Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas subrayan que ese desmentido resulta inverosímil para quienes conocen el expediente. Koldo García fue precisamente quien custodiaba los avales del actual presidente cuando este disputó las primarias del PSOE en 2017 y ascendió al liderazgo del partido. Esa relación de estrecha cercanía, arguyen, convierte en quimérica la tesis de que jamás mantuvieron contacto directo.

El pacto

Lo que sí ha hecho el ex asesor es mantener, en lo mínimo, una sombra de sospecha sobre la financiación del PSOE. Preguntado por las famosas «chistorras» —término en clave para referirse a billetes de 500 euros, según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil—, ha admitido que sí las recibió: «Algunos reembolsos eran en billetes de 500, no todos». No ha entrado en más detalles.

Ha añadido que no sabe si esos pagos están declarados por el partido. Es el único punto en el que, según esas mismas fuentes jurídicas, Koldo se ha apartado del relato oficial de Ferraz, desmintiéndolo de forma parcial pero sin implicar directamente a ningún dirigente.

La estrategia, según esas fuentes, sería la de hacer el mínimo número de reconocimientos indispensables para resultar verosímil ante el tribunal, sin llegar a comprometer de forma directa ni a Sánchez ni a la cúpula socialista.

Pedro Sánchez y Koldo García.

El modelo que perseguiría Koldo sería el del ex fiscal general del Estado, que no colaboró con el esclarecimiento de la verdad y ocultó documentos claves al borrar chats, condenado recientemente a una pena que sus críticos calificaron de benévola frente a los cuatro años de cárcel que reclamaban las acusaciones. Una condena en torno a los 12 años, bien administrada, abriría márgenes que la petición máxima cierra por completo.

Excarcelación por enfermedad

Hay otro factor que, según las fuentes jurídicas consultadas, puede resultar decisivo en este cálculo. Tanto Koldo García —quien padece diabetes— como José Luis Ábalos, en prisión provisional desde noviembre de 2025, tienen dolencias que podrían ser esgrimidas para solicitar la excarcelación por razones médicas antes de cumplir condena completa.

La vía no es inédita: es el mismo mecanismo que se ha empleado con presos de ETA mediante escritos a favor de la Fiscalía ante los tribunales penitenciarios.

La prueba de la Fiscalía

Y aquí entra la clave que esas mismas fuentes señalan como prueba del pacto no escrito: el anuncio de la Fiscalía General del Estado de apartar a la fiscal Almudena Lastra de su cargo en Madrid. El Consejo Fiscal previsto justo antes del puente ha acabado por abrir más heridas en la Fiscalía.

Lastra, considerada una fiscal no alineada con los criterios de la cúpula, ha sido señalada como objetivo precisamente en el contexto de este juicio. Para las fuentes consultadas, esa maniobra es una señal inequívoca de que el Ejecutivo mantiene un control operativo sobre la institución que le permitiría, llegado el momento, impulsar escritos favorables a la excarcelación de los acusados.

El hecho de que nadie en las altas esferas haya impedido esos nombramientos polémicos en la Fiscalía General refuerza, según esas fuentes, la hipótesis de que la estrategia está, cuando menos, tácitamente coordinada.

Koldo García ha reconocido este jueves, entre otras cosas, que llevaba las cuentas personales de Ábalos «para que su ex mujer no se enterara» de sus gastos, que recogía «muchas veces» sobres con documentación para el ex ministro y que llegó a tener en su casa hasta 12.000 euros en efectivo procedentes de anticipos del PSOE. También ha admitido haber considerado a Aldama «un amigo», aunque su relación, ha dicho, concluyó «cuando salió del Ministerio».

La declaración de Ábalos, prevista para esta misma jornada, no ha llegado a producirse. El ex ministro, quien antes de su ingreso en prisión afirmó a OKDIARIO que «todos en el PSOE cobraban en efectivo» y que el propio Sánchez le advirtió en La Moncloa de que la Fiscalía investigaba en secreto a Koldo, deberá sentarse próximamente ante el tribunal.

La pregunta que queda en el aire es si un hombre que dice querer seguir luchando elegirá hacerlo de verdad o preferirá, como parece haber hecho su ex asesor este jueves, guardar silencio y confiar en que el sistema le devuelva el favor.