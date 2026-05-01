Un nuevo vídeo de alta calidad muestra al atacante de Trump armado y pasando veloz por el detector de metales

El Departamento de Justicia de EEUU ha publicado este viernes las imágenes más nítidas hasta la fecha del atacante de Trump en el tiroteo previo a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, Cole Tomas Allen, arremetiendo contra el puesto de control de seguridad del salón de baile del hotel Washington Hilton como parte del intento de asesinato contra el presidente de EEUU, Donald Trump.

El vídeo, compartido en las redes sociales por la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, muestra a Allen armado con un rifle durante su carrera precipitada hacia el salón del evento antes de ser neutralizado por el Servicio Secreto de la Casa Blanca.

En el vídeo se ve al Cole Aller instantes antes de atacar. Parece entrar por una puerta cercana al lugar donde se encontraban reunidos varios agentes de la TSA y del Servicio Secreto, y donde se habían instalado dos detectores de metales.

Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner. There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026

Según las autoridades, Allen salió corriendo por la puerta segundos después y disparó contra el personal de seguridad. Un agente resultó herido tras recibir el impacto de una bala en su chaleco salvavidas. No hay pruebas de que el agente resultara herido por fuego amigo.

Jeanine Pirro ha afirmado que el video mostraba a «Cole Allen disparando a un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos durante su intento de asesinar al presidente Trump». Al igual que el Servicio Secreto, el fiscal estadounidense insistió en que «no hay pruebas de que el tiroteo fuera resultado de fuego amigo».

El vídeo también muestra a Coles Allen inspeccionando el hotel el día anterior al ataque para matar a trump. Se le ve caminando de un lado a otro por los pasillos y entrando brevemente al gimnasio del hotel.