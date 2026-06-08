En qué minuto se hacen las pausas de hidratación en el Mundial 2026

El Mundial 2026 incorporará una de las modificaciones más visibles en la dinámica de los partidos: las pausas obligatorias de hidratación, conocidas como ‘cooling breaks’. La medida, diseñada para proteger a los futbolistas durante un torneo que se disputará en pleno verano en Estados Unidos, México y Canadá, se aplicará en todos los encuentros de la Copa del Mundo.

La FIFA confirmó que habrá dos interrupciones durante los 90 minutos reglamentarios, una en cada tiempo, con una duración exacta de tres minutos. El objetivo principal es permitir que los jugadores se hidraten, reduzcan su temperatura corporal y reciban atención médica básica si es necesario.

Esta decisión convierte a la próxima Copa del Mundo en un torneo pionero en la aplicación universal de las pausas de hidratación, independientemente de las condiciones climáticas de cada sede en este Mundial 2026.

¿Qué es el cooling break?

El término ‘cooling break’ hace referencia a una interrupción oficial del partido destinada a que los futbolistas puedan refrescarse e hidratarse. Durante esos minutos, los jugadores tienen permiso para beber agua o bebidas isotónicas, para así reducir la temperatura corporal; y recibir atención médica o directrices de sus entrenadores.

Aunque las pausas de hidratación ya se habían utilizado en otras competiciones internacionales, como la pasa Eurocopa, originalmente se reservaban para partidos con temperaturas muy elevadas o niveles de humedad extremos. Con el paso del tiempo, torneos como la Copa América, el reciente Mundial de Clubes, las eliminatorias internacionales y la MLS fueron incorporándolas con mayor frecuencia.

El Mundial de Clubes 2025 disputado en Estados Unidos sirvió como referencia para perfeccionar el sistema que ahora será obligatorio en el Mundial 2026.

¿Habrá pausa de hidratación en todos los partidos del Mundial 2026?

Sí. La principal novedad es que las pausas de hidratación no dependerán de la temperatura ni de las condiciones meteorológicas. La FIFA estableció que todos los partidos del Mundial 2026 contarán con dos cooling breaks, incluso en estadios con techo cerrado o en ciudades donde las temperaturas sean moderadas.

Según explicó Manolo Zubiria, director de la División del Torneo de la FIFA para Estados Unidos, el árbitro deberá detener el juego a los 22 minutos de cada tiempo para que los futbolistas puedan beber y recuperarse físicamente.

La única excepción prevista es que exista una lesión u otra situación extraordinaria cerca del momento programado. En ese caso, el colegiado tendrá margen para ajustar ligeramente el instante exacto de la interrupción.

En qué minuto se hará la pausa de hidratación en el Mundial 2026

La FIFA ha fijado un momento concreto para cada cooling break, ambos de tres minutos cada uno. El primero será a los 22 minutos del primer tiempo, justo en el ecuador, y otro a los 22 minutos del segundo.

Es decir, habrá una pausa aproximadamente a mitad de cada periodo. El tiempo perdido se añadirá posteriormente en el descuento correspondiente.

La organización considera que esta medida es necesaria debido a las altas temperaturas que podrían registrarse en numerosas sedes del torneo. Diversos estudios y reportes climáticos alertaron de que una gran parte de los 104 partidos programados en el Mundial 2026 podría disputarse bajo condiciones de calor intenso capaces de afectar el rendimiento físico de los futbolistas.