Los científicos alertan: se complica la explotación del mayor depósito de litio del mundo, y la solución no es fácil

El litio, conocido como oro blanco, es un recurso natural que se ha convertido en una pieza clave para la industria energética y tecnológica. De él dependen las baterías de móviles, ordenadores y los vehículos eléctricos que muchos gobiernos presentan como la salida al final del petróleo.

Sin embargo, extraerlo no siempre resulta tan sencillo. Debajo del Salar de Uyuni, en Bolivia, reposa el mayor depósito de litio conocido del planeta, pero su explotación presenta dificultades importantes. Los últimos estudios científicos alertan de riesgos ambientales serios y de obstáculos técnicos que no tienen una solución a corto plazo.

La explotación del mayor depósito de litio del mundo se complica

El Salar de Uyuni ocupa más de 10.000 kilómetros cuadrados en el altiplano boliviano. Durante gran parte del año parece un desierto de sal inerte; en época de lluvias se convierte en un espejo que atrae a miles de turistas. Pero, lo que pocos saben es que bajo esa superficie se esconden salmueras cargadas de litio, boro, magnesio y otros minerales.

Un equipo de la Universidad de Duke, liderado por el hidrogeoquímico Avner Vengosh, analizó por primera vez las aguas residuales generadas en una explotación piloto de litio en la zona. Los resultados reflejan que a medida que la salmuera pasa por las balsas de evaporación, el litio se concentra, pero también lo hacen elementos tóxicos como el arsénico.

En las últimas balsas, los investigadores detectaron niveles de arsénico que superan los límites considerados seguros para los ecosistemas. Un vertido accidental o una filtración bastarían para que ese metal entrara en la cadena alimentaria. Las artemias, pequeños crustáceos que viven en la salmuera, no toleran concentraciones elevadas, y de ellas dependen aves como los flamencos, uno de los símbolos del salar.

Otros desafíos para la extracción de litio en el Salar de Uyuni

Por otro lado, existe un problema menos visible: el hundimiento del terreno. La extracción continua de grandes volúmenes de salmuera puede alterar los equilibrios subterráneos y provocar subsidencias, como ya ha ocurrido en otros salares andinos.

Más allá del impacto ambiental, Uyuni presenta dificultades que no aparecen en otros yacimientos. La relación entre magnesio y litio es muy alta, lo que encarece y complica la separación del mineral. Además, el clima tampoco ayuda, la temporada de lluvias interrumpe la evaporación y alarga los plazos de producción.

Reinyectar los residuos en el subsuelo, una opción que la industria plantea para evitarlo, tampoco resuelve el problema. La química de esas aguas no encaja bien con la salmuera natural y puede obstruir los flujos o diluir el propio recurso.

Bolivia ha apostado en los últimos años por la llamada extracción directa de litio, una tecnología más rápida y con menos balsas al aire libre. No obstante, requiere más agua dulce y genera residuos químicos que todavía no convencen a muchos expertos.

El litio sigue siendo un recurso estratégico imprescindible para almacenar energía renovable, para la movilidad eléctrica y para buena parte de la tecnología cotidiana. Precisamente por eso, los científicos insisten en la necesidad de avanzar con cautela, ya que cada manera de extraerlo presenta ventajas, pero también límites claros en costes, consumo de agua y generación de residuos.