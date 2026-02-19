JP Financial y la UD Las Palmas: Intermediación transparente y compromiso real

La Unión Deportiva Las Palmas y JP Financial han sellado hoy, 19 de febrero de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, una alianza estratégica para lo que resta de temporada. La firma, liderada por Javier Rumbo y Pedro Muñoz, se integra como Patrocinador Oficial del club amarillo aportando su implicación con el deporte canario.

Esta unión refuerza el compromiso de ambas entidades por hacer que las finanzas sean más comprensibles y accesibles. JP Financial utiliza sus plataformas de divulgación en redes sociales para simplificar conceptos y abrir nuevas oportunidades de acompañamiento directo. Bajo esta visión, Javier y Pedro recomiendan únicamente aquellas opciones en las que ellos mismos invierten su propio capital, asegurando una alineación total de intereses con su entorno.

Bajo este enfoque de beneficio mutuo, el proceso de intermediación no conlleva costes directos para quienes confían en la firma, ya que el modelo se sustenta en acuerdos estratégicos con partners seleccionados. Asimismo, JP Financial apuesta por una gestión ágil y un seguimiento constante, garantizando la flexibilidad y el control necesario en cada decisión que se toma de forma conjunta.

La voz de los fundadores

“Aterrizamos en la UD Las Palmas con la intención de demostrar que las finanzas pueden ser claras para todo el mundo. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a las mismas herramientas que nosotros mismos utilizamos, bajo un modelo donde el éxito de quienes nos acompañan es también el nuestro”, afirman Javier Rumbo y Pedro Muñoz.

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, celebra el acuerdo: «JP Financial se convierte en un patrocinador estratégico y pasa a ser uno de los importantes del club. Que la UD Las Palmas pueda llevar a cabo esta alianza con una empresa que está triunfando en su mercado, y que nos hayan elegido a nosotros, es todo un orgullo”.

JP Financial son especialistas en intermediación con un enfoque humano y transparente. La firma utiliza la divulgación digital para conectar a su entorno con oportunidades reales de mercado bajo una filosofía de éxito compartido.