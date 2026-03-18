Ana Torroja confiesa en ‘El Hormiguero’ cómo vivió un aviso de bomba durante un vuelo

Ana Torroja ha vuelto a El Hormiguero para hablar de Se acabó el show, su nuevo disco, que estará disponible en plataformas digitales y a la venta en formato físico el próximo día 20 de marzo. Se trata de un álbum escrito por la artista en su totalidad y compuesto por diez nuevos temas en los que sigue demostrando que es una de las grandes defensoras de la música pop, que ha sido casi eliminada por el reggaetón y el urbano en los últimos años. En su charla con Pablo Motos ha explicado cómo es su vida ahora y ha recordado un incidente en el que vivió uno de los peores momentos de su vida, en el que creyó que estaba condenada a morir, aunque por suerte no fue así.

Preguntaba por el título del disco y de la canción; la cantante deja claro que se trata de un tema personal y que está basada en las dudas que ha tenido acerca de su carrera. «Fue una duda recurrente durante un tiempo y esa duda abrió la puerta a escribir esa canción. Sé que no soy la única que ha sentido algo así; es muy común. Pensé que ya había contado todo, perdí la ilusión, la motivación, sentí que ya estaba todo hecho. Luego me di cuenta de que no, y prueba de ello son estas diez canciones, las diez historias que componen este disco. Estoy motivada otra vez, pero de verdad que sentí que mi historia se había acabado», aseguraba la ex vocalista de Mecano.

Esas dudas, después de tantos años de carrera, le surgieron sin que se lo esperase. Por eso quiso contarlo a sus más cercanos, pero también la música ha sido su desahogo. «Empecé a escribir poco a poco canciones para superarlo y así compuse todo el disco, que está entero compuesto por mí».

La relación tan cercana de Ana Torroja con México

La artista es toda una estrella en el país americano desde que Mecano arrasó en todo el planeta, especialmente en España y en América. Posteriormente, en su carrera en solitario, ha colaborado con grandes de la escena mexicana como Alex Syntek, lo que la ha llevado a ser muy querida y seguir siendo una leyenda allí, como lo son también Nacho Cano y Miguel Bosé, por poner algunos ejemplos.

«Te enamoras del país, de sus tradiciones, de su gente… Esas cosas que salen en las noticias son las malas, pasan también muchas cosas buenas allí. Es cierto que hay que cumplir ciertas cosas y ciertas reglas de sentido común, pero no es para tanto», así ha explicado todo lo bueno que vive allí, quitándole importancia a la inseguridad, de la que tanto se habla.

Su estrecha relación con Mecano

Aunque parece imposible un regreso de la mítica banda, debido a la complicada relación entre hermanos Cano (José María y Nacho), Ana Torroja sigue guardando en su corazón aquella experiencia que le hizo ser historia de la música en español. «No me puedo soltar de Mecano. Si no fuera por él, no estaría aquí», admite. Aunque confiesa que «la sombra de Mecano es muy alargada», está contenta por haber podido encontrar «su hueco» en solitario.

El miedo a volar de la cantante

Pablo Motos ha recordado en su charla en El Hormiguero el miedo a volar de su invitada, algo que ella ha querido explicar a los espectadores. Ese temor comenzó después de sufrir una «amenaza de bomba» en pleno vuelo.

«El avión subía, pero no como habitualmente; entonces el piloto avisó: ‘Hay una amenaza de bomba, tenemos que darnos la vuelta’», así ha comenzado su relato. Una vez en tierra, Ana recuerda que les mandaron «lejos de la pista y tardamos una hora en salir del avión». Eso sí, todo quedó en un enorme susto: «Fue una falsa alarma, menos mal».