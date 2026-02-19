Quejas a ‘La Revuelta’ por lo que han hecho a los ganadores del Benidorm Fest: «Merecían más»

Desde que ganasen el pasado sábado el Benidorm Fest con la canción T’amare, era un clamor la petición de que Tony Grox y LucyCalys acudieran a La Revuelta como invitados, especialmente tras la polémica con Melody tras su mal puesto en Eurovisión el año pasado (que rechazó la visita al show de Broncano y se decantó por El Hormiguero). Ese día llegó el miércoles 18 de febrero, cuatro días después de su victoria y de haber pasado por muchos otros espacios de la radio y la televisión pública, lo que ha molestado por no haber previsto con tiempo que fuesen los ganadores al programa estrella de La 1.

Ya hubo quejas por el error de planificación del programa con la marca estrella de la cadena en la que se emite, pero su presencia no ha ayudado en nada a calmar los ánimos. El programa de este miércoles comenzaba con las secciones habituales y con la visita posterior del cómico Juan Dávila, prevista desde hace días, para promocionar la nueva película que protagoniza. El tiempo corría y los ganadores del Benidorm Fest no aparecían en ningún momento, hasta que llegó casi al final del programa ese momento.

«Hay una actuación musical para acabar el programa, los flamantes ganadores de lo de Eurovisión», con esta frase, dejando claro el interés que tenían en ellos, los presentaba David Broncano. «Ahora, por motivos nobles, no te lleva a Eurovisión, pero te lleva a ganar el concurso y venir aquí, entre otras cosas», así anunciaba el prestigio del premio.

Los artistas apenas tuvieron 10 minutos para hablar con el presentador, respondiendo a las preguntas clásicas sobre el sexo y el dinero. «Sería muy distinta la respuesta si os la preguntara hace una semana», decía Broncano al hablar del dinero que ahora tienen en el banco sus invitados.

«100.000 euros son para el intérprete y 50.000 para el compositor», le explicaron, aunque en este caso el compositor es el propio Tony Grox, que también es productor y apareció en el concurso como intérprete.

Lucycalys ha dejado claro que todavía no han recibido el premio del Benidorm Fest en su cuenta, algo que es habitual en televisión, tal y como nos contó Rosa, ganadora del bote de Pasapalabra, en una entrevista con Happy FM. Por eso, la gaditana asegura que con sus ahorros tiene para «unas pipas y un Monster (una bebida energética)».

Las redes se llenan de críticas a ‘La Revuelta’

Pese al gesto, el poco tiempo que tuvieron los ganadores del Benidorm Fest enfadó a los espectadores, que esperaban mucho más. «Gracias por invitarles, pero no entiendo haber despachado tan rápido a los ganadores del Benidorm Fest. Con la que liasteis con Melody, si ese era el tratamiento que iba a recibir… Casi que la entiendo», fue uno de los mensajes que se pudieron ver en X (antes Twitter), siendo un clamor. A continuación dejamos algunas de las muchas quejas que se produjeron.