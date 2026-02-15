Tony Grox y LUCYCALYS, tras ganar el ‘Benidorm Fest 2026’: «Es un sueño hecho realidad»

El sábado 14 de febrero, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una Gran Final del Benidorm Fest 2026 completamente de ensueño. Esta última de las galas de esta edición comenzó con la actuación de Melody, donde interpretó varias de sus canciones, entre ellas Esa Diva, el tema con el que consiguió ganar Benidorm Fest hace tan sólo un año. Fue el pistoletazo de salida de una final como no ha habido en la historia de estos cinco festivales que hemos tenido la suerte de poder disfrutar en directo y, sobre todo, verlo crecer. A pesar de la gran cantidad de candidaturas excepcionales que se presentaron a esta edición, lo cierto es que solamente uno podía llevarse la victoria. En este caso, con la suma de los votos del jurado profesional, del voto demoscópico y del público, hemos podido saber que los ganadores de la Sirenita de oro han sido Tony Grox & LUCYCALYS con su T AMARÉ.

Tras hacerse con la victoria, los andaluces han asistido a una rueda de prensa en el Palau D’Esports L’Illa de Benidorm a la que ha asistido Happy FM. De esta forma, visiblemente emocionados, reconocían lo siguiente: «Me tiembla todo», reconoció la artista. El productor, por su parte, fue mucho más allá: «No nos lo creemos, estamos en shock. Estamos muy agradecidos por todo esto». La gaditana quiso insistir: «Yo lo siento, pero no sé qué decir, estoy en otro mundo. Estoy flipando, muchas gracias», confesó, sin poder dejar de llorar. María Eizaguirre quiso recordarles que, además de ganar la Sirenita de oro, también han ganado el premio de Televisa Univisión, con el que viajarán a Estados Unidos. «Nos vamos a Miami, ¡qué ganas!», exclamó Tony Grox, mientras que su compañera, todavía emocionada, volvió a emocionarse: «Muchas gracias, de verdad».

Lejos de que todo quede ahí, la Directora de Comunicación y Participación de RTVE fue más allá a la hora de recordarles que, con la Sirenita de oro, también se llevaban los 150.000 euros de premio: «Yo me quedo muerta, qué quieres que te diga. ¡Ni me acordaba!», aseguró la artista. El gaditano, por su parte, se mostró agradecido: «Un dinero que viene bien para seguir invirtiendo en nuestro trabajo y seguir desarrollándonos como artistas. Es un sueño hecho realidad», explicó.

Durante la rueda de prensa tras la Gran Final de Benidorm Fest 2026, los ganadores de esta impresionante edición del festival reconocieron que ya estaban trabajando en un EP, por lo que quedará Tony Grox y LUCYCALYS para rato. Por lo tanto, y teniendo en cuenta esos planes que tenían previos a ganar el festival, es más que evidente que este premio va a suponer un gran impulso para esta carrera tan brillante que los gaditanos acaban de comenzar. ¡Enhorabuena!