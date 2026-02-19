Artistas y galeristas se encierran en museos de toda España para exigir (otra vez) la bajada del IVA cultural

La asociación de galerías de arte contemporáneo ha convocado una nueva protesta para este viernes 20 de febrero con el fin de reclamar una reducción del IVA para las ventas de obras de arte, antigüedades y objetos de colección, similar al que tienen países como Francia, Italia, Alemania o Portugal.

De este modo, galeristas y artistas de toda España se encerrarán en museos de todo el país. La concentración tendrá lugar de forma simultánea en distintas instituciones museísticas, abarcando una movilización nacional con representación en CAAC (Sevilla), IVAM (Valencia), MACBA (Barcelona) y MNCARS (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid).

«Nos encerramos para reclamar que no pedimos privilegios, pedimos igualdad. Y para recordar que no hay museos sin arte, ni país sin artistas ni patrimonio», defienden.

Tras la interrupción de su actividad el pasado 7 de febrero, la asociación explica que «la respuesta de las instituciones ha sido el silencio». «Ni el Ministerio de Cultura ni el de Hacienda, organismos responsables de nuestro reclamo, han realizado ningún contacto, ignorando una realidad insostenible», explican en un comunicado.

ARCOmadrid también pide la bajada: «Es urgente»

En España, el IVA sobre estas compras es del 21%, mientras que otros sectores y países tienen impuestos más reducidos. Por ejemplo, en Portugal es del 6%, en Francia del 5,5% y en Italia del 5%. «Las galerías de arte de España seguimos asfixiadas», explican.

También durante estos últimos días, la directora de ARCOmadrid, Maribel López, ha reclamado una ley que reduzca el IVA cultural para que las galerías españolas estén «igualadas» con países «colegas» como Francia, Portugal o Alemania, donde el IVA se mueve entre el 5% y el 8%.

«Es una reclamación importante y necesaria porque nos iguala a otros países europeos que son nuestros colegas y colaboradores, aunque para serlo tenemos que tener lógicas comunes. Y también es importante que nos iguale con otros sectores culturales», ha asegurado López en una entrevista con Europa Press, tras la presentación de la feria en el Reina Sofía.

«Creo que es oportuno, importante y urgente aprovechar este momento para reclamar la ley del IVA. La decisión todavía no está tomada y creo que todos los que nos dedicamos al arte contemporáneo tenemos la responsabilidad de hacerlo», ha asegurado. «En el corto plazo es necesario porque afecta a la competitividad de las galerías españolas, que van a llegar a ARCO donde el 64% son internacionales; en el medio plazo para dar visibilidad a los artistas españoles; y en el largo plazo porque es muy importante cómo entendemos como sociedad el arte contemporáneo», ha terminado.