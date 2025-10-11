«Marrones Interior», el chat del PSC que da la razón a Vox: «Su discurso cala entre los jóvenes»

«Marrones Interior», así se llama el grupo de WhatsApp de altos cargos del PSC en el Gobierno catalán, que ha publicado OKDIARIO este sábado, donde aparecen críticas al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por su intervención en último debate de Política General. Un chat interno que revela el pánico existente a Vox entre estos dirigentes socialistas: «Su discurso cala entre los jóvenes», puede leerse en la conversación.

En concreto, el jefe de gabinete de la consejería de Interior, Esteve Serrano, respondió a su jefa, la titular del departamento, Nuria Parlón, con estas palabras: «Seguridad, inmigración y vivienda. Cala ese discurso entre los jóvenes», en referencia a las ideas clave del posicionamiento de Vox.

Fue la manera que tuvo Serrano de responder en el grupo «Marrones Interiores» al reproche que Parlon había realizado sobre la intervención de Salvador Illa. «El presidente habla para convencidos. Tendría que poner a un tiktoker a explicar lo que ha dicho», subrayó Parlón, evidenciando la dificultad de Salvador Illa para atajar desde la tribuna el avance de Vox con dicho posicionamiento entre el electorado más joven.

Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, denunció en el Parlament el pasado 8 de octubre que «en la Cataluña del PSC, cada día aumentan los barrios donde la policía no puede ni entrar mientras el presidente Illa repite como un reloj averiado qui la fa, la paga (quien la hace, la paga)».

Garriga advirtió de que Salvador Illa es el responsable directo del desastre que sufre Cataluña, tras décadas de gobiernos del «bipartidismo» y del separatismo que han condenado a los catalanes a la inseguridad, la pobreza y la falta de vivienda. «Muchos catalanes escucharon a Illa creyendo estar ante un candidato a la Secretaría General de la ONU o al ‘Mandela catalán’, mientras la realidad es que gobierna el Ejecutivo más débil de los últimos años, sin presupuestos, sin rumbo y sin soluciones para los problemas reales», enfatizó.

Además, Garriga alertó de que la inmigración ilegal y descontrolada está desbordando los servicios públicos, disparando la inseguridad y alterando la convivencia en los barrios. «En 2024 llegaron a Cataluña 60.000 personas en situación irregular. Es como crear una ciudad del tamaño de Manresa o Castelldefels solo con inmigrantes ilegales. Esto es insostenible», apostilló.

Del mismo modo, el colaborador de Santiago Abascal acusó a Illa, a sus socios separatistas y al «bipartidismo» de promover una política de fronteras abiertas que «premia al que incumple la ley y castiga al catalán que trabaja». «Sus políticas han convertido el empadronamiento en una herramienta para vivir del esfuerzo de los catalanes. Han hecho del arraigo una regularización encubierta y han trasladado a la opinión pública la falsa idea de que no se puede expulsar a los ilegales. Nosotros decimos lo contrario: quien entre de forma ilegal, se marchará», aseguró.

En el ámbito de la seguridad, Garriga denunció también que Cataluña se ha convertido en la región más insegura de España, con cifras alarmantes de delincuencia extranjera. «El 52% de la población penitenciaria en Cataluña es extranjera. El 69% de los condenados por violación también lo son. En Barcelona, el 79% de los detenidos en 2024 fueron extranjeros. Esto es delincuencia importada», destacó.

«Cárceles de tela en los colegios»

Frente a ello, abogó por que «Cataluña siga siendo Cataluña. No queremos esa islamización que todos ustedes promueven y financian. No queremos la lengua árabe ni la cultura marroquí en los colegios catalanes. No queremos los menús halal en los colegios de Cataluña, no queremos las cárceles de tela en nuestros colegios y vamos a combatir con todas las de la ley», remachó.

Asimismo, el líder de Vox en esta comunidad arremetió contra el PSC por «rendir las calles a la criminalidad» y «permitir que haya barrios donde la policía no puede entrar». «Aquí los que pagan son los catalanes honrados, los que sufren ocupaciones, atracos y agresiones. Cataluña lidera los robos, las violaciones y el narcotráfico, y la respuesta del Govern es negar la realidad», señaló.

De esta manera, Garriga desmontó el discurso de Salvador Illa y acusó al president de asfixiar a las clases medias y trabajadoras con nuevos impuestos, tasas y restricciones «para pagar la fiesta a la inmigración masiva ilegal, para despilfarrar más de 360 millones en TV3, 60 millones en subvenciones a medios y 20 millones en cooperación internacional mientras los catalanes pasan hambre», sentenció.