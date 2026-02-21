El PSOE ficha a Sarah Santaolalla para su campaña en Castilla y León tras ser candidata por Salamanca

El PSOE ha fichado a la colaboradora televisiva Sarah Santaolalla para impulsar la campaña electoral del 15-M en Castilla y León. La joven ‘analista política’ de RTVE, que concurrió en las listas de los socialistas de Salamanca en 2019 y 2023, participará este próximo lunes en un encuentro en Palencia para hablar de «política entre cervezas».

Así lo ha comunicado el propio partido que lidera Pedro Sánchez en un cartel, enviado a través de los grupos de Whatsapp, con el que se llama a la participación de un evento que pretende empujar la candidatura de líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, a la Presidencia de la Junta.

Lo cierto es que el evento a propuesta de los socialistas recuerda al que ya efectuaron las Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular en Aragón que, con motivo de los comicios autonómicos, invitaron al activista Vito Quiles a participar de un encuentro «con cañas» entre jóvenes, afiliados y simpatizantes del PP.

«Política Entre Cervezas. Política cercana y debate progresista con una cerveza (o lo que quieras) en la mano», reza el cartel del PSOE con el que destacan la figura de Santaolla como ‘invitada estrella’ de un evento que se desarrollará en un conocido Pub de copas en Palencia.

Junto a la imagen de la tertuliana de la televisión pública, conocida por sus polémicos al calificar de «idiotas» a los votantes del PP y de Vox, entre otros, puede leerse una pregunta que invita a la reflexión de los asistentes al evento: «¿Cómo recuperar la iniciativa política progresista en un contexto de polarización?».

Con todo, el PSOE invita a que, de la mano de la conocida colaboradora de TVE, pueda ser partícipe de la búsqueda de una «mirada actual» a la política nacional e internacional.

Fue en las listas del PSOE

Tal y como desveló en exclusiva OKDIARIO en agosto del pasado año 2025, Santaolla, cuyo papel en la televisión pública es el de «analista política», ha formado parte de las Juventudes Socialistas llegando a implicarse en actos del partido con una militancia activa.

Incluso, llegó a formar parte de las listas del PSOE de Salamanca hasta en dos procesos electorales. En concreto, en las elecciones municipales de 2019 y en las del año 2023.

La joven de 26 años formó parte en las elecciones municipales de 2019 de la candidatura del PSOE de Salamanca, liderado por José Luis Mateos, como número 22 de la lista. Más tarde, en 2023, lo hizo como número 12. De hecho, fueron varias las imágenes en las que se veía a Santaolalla arropar públicamente al candidato Mateos en varias comparecencias ante los medios de comunicación durante la campaña electoral.

La joven charra, además, tal y como reveló este medio de comunicación, participó también en la pegada de carteles del propio líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la campaña de las generales del 10 de noviembre de 2019.