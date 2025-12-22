Muere el actor James Ransone, conocido por la serie ‘The Wire’

La industria de la interpretación llora la pérdida de otra de sus grandes estrellas. Si la semana pasada informábamos sobre el asesinato de Rob Reiner y su mujer, Michele Singer. Hoy, 22 de diciembre, lo hacemos sobre el adiós de otro gran artista. Lamentablemente, el protagonista de esta noticia es James Ransone, actor conocido por sus proyectos interpretativos para la pequeña y gran pantalla. Y es que, según se ha informado, el estadounidense fue hallado sin vida el pasado viernes, 19 de diciembre, en su domicilio de Los Ángeles. Un terrible suceso que ha despertado una gran conmoción, y no es para menos.

Actualmente, el caso está siendo investigado por las autoridades competentes. Pero, según ha informado la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, la causa de la muerte sería ahorcamiento. Asimismo, se investiga como un aparente suicidio. Respecto a su hallazgo, se ha declarado que el actor fue encontrado en un cobertizo de su propiedad. Al parecer, la policía recibió una llamada de emergencia, lo que alertó a las autoridades rápidamente. Un triste desenlace para James Ransone, pero por el que se descarta la involucración de personas externas. Pues, supuestamente, todo apunta a que fue un acto cometido por el propio artista.

El fallecimiento de James Ransone causa una gran conmoción en Hollywood

En lo personal, se sabe que James Ransone estaba casado con Jamie McPhee y era padre de dos hijos. Sus inicios como actor tuvieron lugar a principios de los años 2000. Pero, su reconocimiento global llegó gracias al papel de Ziggy Sobotka, en la serie The Wire de HBO. Sin embargo, no fue su única producción. El artista, de 46 años, también formó parte del elenco de CSI: Crime Scene Investigation, Hawái 5-0, Generation Kill, Treme o Bosch.

El factor inesperado de lo sucedido ha causado que compañeros y seres queridos de James Ransone hayan expresado su tristeza por esta tragedia. De hecho, el propio equipo de HBO en redes sociales ha querido publicar un comunicado manifestando su pesar por el fallecimiento del actor. «En memoria de James Ransone», escribieron junto a una foto de él en The Wire.

La productora Blumhouse también recordó a Ransone en X, anteriormente conocida como Twitter. «Muy tristes por el fallecimiento de James Ransone. Estamos agradecidos de haber trabajado con él en las películas The Black Phone y Sinister. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos», escriben. Pero, ¿qué pudo haber llevado, supuestamente, a James Ransone a tomar esta decisión?

James Ransone fue víctima de abusos sexuales

En numerosas ocasiones, el actor habló honestamente de su contante lucha contra sus traumas personales y las adicciones. De hecho, en el 2021, contó que había sido víctima de abusos sexuales a los 12 años. Un terrible suceso que fue realizado por un profesor de una escuela secundaria de Maryland que le daba clases particulares de matemáticas.

James Ransone contó que este abuso tuvo lugar en su casa, en 1992, y que le marcó para toda la vida. Pues, le dejó «una vida de vergüenza y humillación». Asimismo, vinculó ese trauma con años de alcoholismo y consumo de heroína. Pues, confesó que había influido, negativamente, en su vida emocional y en las relaciones que había tenido. Tras el anuncio público de su fallecimiento, su esposa difundió una recaudación de fondos en apoyo de National Alliance on Mental Illness (NAMI).