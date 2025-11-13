Cataluña convoca a Marc Bernal tras su ausencia con la sub-21 y las presiones para no jugar con España

Escándalo en Barcelona. Marc Bernal jugará con la selección de Cataluña el próximo 18 de noviembre para el partido benéfico contra Palestina en el Estadi Olímpic. Una decisión que enciende la polémica después de que el futbolista del FC Barcelona no entrase en la lista de la sub-21 de España y los movimientos que hace el club azulgrana con sus futbolistas de cara a compromisos internacionales.

Después del lío con Lamine Yamal, el caso del mediocampista es muy similar. Estuvo todo un año recuperándose de su rotura de cruzado en septiembre de 2024 y aún no ha podido tener ninguna titularidad con Hansi Flick. Esa fue la razón que explicaron a la RFEF para que David Gordo no le llamase para los dos partidos clasificatorios para la Eurocopa frente a San Marino y Rumanía.

Sin embargo, seis días después ha sido convocado para jugar con Cataluña, donde el club aboga por que es una oportunidad de ganar rodaje para la vuelta del parón. Hay que tener en cuenta de que el pasado mes de junio, Marc Bernal estuvo en una fiesta de su ciudad natal y formó parte de una arenga independentista para que no jugase con España.

«Marc Bernal es uno de los 22 futbolistas convocados por la selección catalana de cara al partido del próximo 18 de noviembre. El centrocampista de Berga ha sido citado por el seleccionador Gerard López y vestirá las cuatro barras para un partido muy especial y benéfico contra Palestina el próximo martes a las 18.30 horas. Así, Bernal debutará con la selección catalana y representará al FC Barcelona en un hito siempre especial para todos los catalanes y, esta vez, con un motivo solidario para ayudar al pueblo palestino», explicó el comunicado.

La lista de la selección catalana contra Palestina con Marc Bernal

Arnau Tenas (Villarreal), Adrià Altimira (Villarreal), Álex Cano (CE Europa), Arnau Martínez (Girona), Marc Bombardó (FC Andorra), Marc Bernal (FC Barcelona), Álex Moreno (Girona), Marc Doménech (FC Andorra), Pau Víctor (Sporting Braga), Sergio Gómez (Real Sociedad), Joel Roca (Girona), David Astals (CE Sabadell), Ángel Fortuño (Espanyol), Ramón Terrats (Espanyol), Martí Vilà (FC Andorra), Marc Montalvo (Gimnástic), Jofre Carreras (Espanyol), Albert Orriols (CE Sabadell), Jordi Cano (CE Europa), Antoniu Roca (Espanyol), Alberto García (UE Sant Andreu), Jaume Jardí (Gimnástic).