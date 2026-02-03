Barça contra el Albacete, en directo hoy: resultado, dónde ver en vivo y última hora del partido de Copa del Rey online gratis
Albacete y Barcelona se miden este martes 3 de febrero por un billete directo para las semifinales de la Copa del Rey. En estos cuartos, disputados en el Carlos Belmonte, el matagigante se enfrenta al campeón. Sigue en directo el Albacete – Barcelona con resultado, goles y minuto a minuto desde una hora y media antes del inicio, así como la crónica final y las reacciones más destacadas tras el pitido final.
Albacete – Barcelona, en directo online
A qué hora se juega el Albacete vs Barcelona
La Real Federación Española de Fútbol ha fijado el Albacete – Barcelona, de los cuartos de final de la Copa del Rey, para este martes 3 de febrero. El partido se disputará a partir de las 21:00 horas en la península, una hora menos en Canarias.
Dónde ver gratis el Albacete vs Barcelona en directo por TV online y en vivo
RTVE es una de las cadenas que cuenta con derechos para emitir varios encuentros de la Copa del Rey en España. En este caso, el Albacete – Barcelona se podrá ver en directo por televisión a través de La 1. De este modo, el partido de cuartos de final se ofrecerá en abierto y de forma gratuita para todos los espectadores. El encuentro también podrá seguirse en directo por streaming y online a través de la plataforma RTVE Play.
Dónde puedo escuchar por radio en directo el Albacete – Barcelona
Los aficionados que no puedan ver el partido por televisión ni por internet podrán seguir el Albacete – Barcelona en directo por radio. Emisoras como COPE, RAC1, Cadena SER, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Carlos Belmonte para narrar todo lo que suceda en este encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey.
En qué estadio se juega el Albacete – Barcelona
El estadio Carlos Belmonte, en Castilla-La Mancha, acogerá este vibrante Albacete – Barcelona correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey. El recinto, inaugurado en 1960 y con un aforo superior a los 17.500 espectadores, presentará un ambiente de gala, con una ciudad volcada en la posibilidad de volver a eliminar a un grande tras dejar fuera al Real Madrid.
Quién es el árbitro del partido Albacete – Barcelona
El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a José Luis Munuera Montero como árbitro principal del encuentro. En la sala VAR estará Valentín Pizarro Gómez, encargado de supervisar las acciones polémicas y de avisar al colegiado para una posible revisión en el monitor situado en la banda del Carlos Belmonte.
Min 20
Insiste el Barça
La posesión es plenamente culé, aunque le está costando al cuadro de Flick abrir brecha en el entramado del matagigantes.
Min 16
Amarilla para Cancelo
Era la tercera falta de Cancelo, esta algo fea para contar la contra. Ve la amarilla.
Min 15
Aguanta el Albacete
Muy activo el Barcelona y Lamine Yamal en este arranque. Busca espacios el extremo aunque el Albacete se agarra a todo. Aguantan los locales las acometidas.
Min 9
¡La tiene el Albacete!
Pierde Lamine, que pide la falta y se queda protestando mientras el Albacete arma su primer disparo entre los tres palos. Atrapa fácil Joan García.
Min 7
¡Otra de Rashford!
Encuentra espacios a la contra Dani Olmo, que filtra un pase para el desmarque por dentro de Rashford que falla un disparo bastante claro ya dentro del área.
Min 5
Primer acercamiento serio del Barça
Se estira el Barça y roza el gol. Fue Lamine el que puso un centro hasta el segundo palo donde apareció Rashford para dejar muerta la pelota en línea de gol. No llegó Olmo y despejó el cuadro local.
Min 4
Busca el Albacete
La pelota va a ser del Barça pero el Albacete no se amilana y busca la portería de Joan García. Se asomó el equipo ahora con un centro lateral tras una presión alta fructífera.
Min 1
¡Comienza el partido!
Arranca esta eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey en el Carlos Belmonte. Primera pelota en juego del Albacete-Barcelona.
Suena el himno en el Carlos Belmonte
Se dejan la voz los aficionados del Carlos Belmonte, cantando el himno del Albacete.
Laporta confirma que dimitirá como presidente del Barcelona el 9 de febrero
Joan Laporta ha confirmado un secreto a voces: su dimisión como presidente del FC Barcelona. El máximo responsable culé anunció este martes en las fuentes oficiales del club la convocatoria de elecciones el próximo lunes 9 de febrero. Una medida que obliga a la actual directiva a retirarse ese mismo día para luego presentarse a la reelección.
¡Salen a calentar los equipos!
Pisan césped los jugadores de ambos equipos para realizar los ejercicios de calentamiento previo a estos cuartos de final de la Copa del Rey.
La alineación del Albacete
Este es la alineación del Albacete esta noche: Lizoain; Lorenzo, Javi Moreno, Javi Villar, Neva; Dani, Pacheco, Meléndez; Capi, Agus Medina y Puertas.
XI 🦇 pic.twitter.com/uV7xqoVs7c
— Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) February 3, 2026
La alineación del Barcelona
Este es la alineación del Barça esta noche: Joan García; Cancelo, Araujo, Eric García, Gerard Martín; Marc Bernal, De Jong, Olmo; Rashford, Lamine Yamal y Lewandowski.
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #AlbaceteBarça pic.twitter.com/4bP5JiWAz7
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 3, 2026
¡Buenas noches!
Bienvenidos a este directo minuto a minuto de los cuartos de final de la Copa del Rey entre el Albacete y el Barcelona en el Carlos Belmonte. El matagigantes busca tumbar al campeón. Tras eliminar al Real Madrid, el cuadro manchego busca añadirle algo más de épica a su temporada copera con el otro titán, un Barça con mucha hambre de títulos.
Min 23
Si controla eso Olmo…
Lamine encuentra el espacio para Olmo pero éste no consigue controlar la pelota. Estaba solo…