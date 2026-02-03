Barça contra el Albacete, en directo hoy: resultado, dónde ver en vivo y última hora del partido de Copa del Rey online gratis

Albacete y Barcelona se miden este martes 3 de febrero por un billete directo para las semifinales de la Copa del Rey. En estos cuartos, disputados en el Carlos Belmonte, el matagigante se enfrenta al campeón. Sigue en directo el Albacete – Barcelona con resultado, goles y minuto a minuto desde una hora y media antes del inicio, así como la crónica final y las reacciones más destacadas tras el pitido final.

Albacete – Barcelona, en directo online

A qué hora se juega el Albacete vs Barcelona

La Real Federación Española de Fútbol ha fijado el Albacete – Barcelona, de los cuartos de final de la Copa del Rey, para este martes 3 de febrero. El partido se disputará a partir de las 21:00 horas en la península, una hora menos en Canarias.

Dónde ver gratis el Albacete vs Barcelona en directo por TV online y en vivo

RTVE es una de las cadenas que cuenta con derechos para emitir varios encuentros de la Copa del Rey en España. En este caso, el Albacete – Barcelona se podrá ver en directo por televisión a través de La 1. De este modo, el partido de cuartos de final se ofrecerá en abierto y de forma gratuita para todos los espectadores. El encuentro también podrá seguirse en directo por streaming y online a través de la plataforma RTVE Play.

Dónde puedo escuchar por radio en directo el Albacete – Barcelona

Los aficionados que no puedan ver el partido por televisión ni por internet podrán seguir el Albacete – Barcelona en directo por radio. Emisoras como COPE, RAC1, Cadena SER, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Carlos Belmonte para narrar todo lo que suceda en este encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey.

En qué estadio se juega el Albacete – Barcelona

El estadio Carlos Belmonte, en Castilla-La Mancha, acogerá este vibrante Albacete – Barcelona correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey. El recinto, inaugurado en 1960 y con un aforo superior a los 17.500 espectadores, presentará un ambiente de gala, con una ciudad volcada en la posibilidad de volver a eliminar a un grande tras dejar fuera al Real Madrid.

Quién es el árbitro del partido Albacete – Barcelona

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a José Luis Munuera Montero como árbitro principal del encuentro. En la sala VAR estará Valentín Pizarro Gómez, encargado de supervisar las acciones polémicas y de avisar al colegiado para una posible revisión en el monitor situado en la banda del Carlos Belmonte.