La madridistis de Laporta no tiene límite: «¿Penalti a Mbappé? ¡Piscinazo!»

Joan Laporta ha vuelto a burlarse del Real Madrid. A raíz del claro penalti a Brahim Díaz el pasado sábado en el partido de liga ante el Rayo Vallecano, el conjunto de Álvaro Arbeloa salvó tres puntos para mantenerse con la distancia mínima con el FC Barcelona. Una actuación arbitral que provocó la ironía del presidente azulgrana después de varias jugadas dudosas a favor del equipo merengue.

Las imágenes se produjeron durante una gala de Mundo Deportivo a la que acudieron varias personalidades del Barça como Raphinha, Lamine Yamal, Aitana, Hansi Flick y compañía. Fue entonces cuando le preguntaron a Laporta por un posible penalti a Kylian Mbappé. Con 1-0 en el marcador, el francés cayó dentro del área después de un empujón de Ratiu por detrás cuando ya se marchaba a la portería de Batalla. El árbitro no señaló nada: «Piscinazo», dijo el presidente simulando el gesto para provocar las risas de los periodistas.

Una jugada que fue clave ya que posteriormente llegó el gol del Rayo para empatar el partido y forzando al Real Madrid a tener que sudar hasta la última gota para llevarse el triunfo. A pesar de que hubo varias caídas en el área pequeña, el penalti no iba a llegar hasta el minuto 97 por una patada de Mendy a Brahim. Una jugada que sí fue señalada con pena máxima y convirtió Mbappé para evitar un pinchazo que hubiese aumentado la ventaja a cuatro puntos en la clasificación.

💥 «PISCINAZO». ‼️ LAPORTA, sobre los penaltis que pidió Mbappé ante el Rayo: 📹 @marccnunezz pic.twitter.com/QTI6qEaRfH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 2, 2026

Laporta, inquieto con el Real Madrid

A pesar de que el FC Barcelona vive un gran momento con Hansi Flick y el Real Madrid deja muchas dudas, las matemáticas les pone en un escalón mínimo de diferencia. La garra madridista estuvo del lado de Arbeloa después del mazazo de Champions, evitando que los culés gocen de mayor tranquilidad en una de las dos únicas competiciones en las que siguen vivo los blancos.

Aun así, Laporta optó por seguir lanzando dardos, cómo la posibilidad de quitarle al Santiago Bernabéu la final del Mundial 2030 con el nuevo Camp Nou: «Me encantaría. Si la FIFA tiene en cuenta a la ciudad de Barcelona y al Barça, que tendremos el mejor estadio del mundo, esto puede ser una realidad», subrayó.