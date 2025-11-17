El Bernabéu se gana la final del Mundial 2030

El mundo del deporte no ha permanecido ajeno a los acontecimientos vividos este fin de semana en el estadio Santiago Bernabéu. Había una tremenda expectación por ver cómo se gestionaba un partido de la NFL en una de las catedrales del fútbol mundial y el resultado no ha podido ser más favorable para los intereses del Real Madrid y también de España.

Porque nadie se debe engañar. Nuestro país y concretamente Madrid han recuperado el prestigio perdido tras los lamentables incidentes que empañaron el final de la Vuelta a España con un evento cinco estrellas. La consecuencia inmediata fue un impacto económico de 70 millones de euros para la ciudad, aunque quizá la más importante venga a largo plazo como sede de la final del Mundial de 2030.

Porque la capital de España y concretamente el Santiago Bernabéu han estado a la altura de lo que se espera de un evento de máxima repercusión internacional. No se registró ningún incidente fuera de lo común en el partido, la seguridad fue impecable, los aficionados disfrutaron de lo lindo y la ciudad continuó con su actividad habitual más allá de algún corte puntual en las calles aledañas al recinto. Si hubiese habido un examen de la FIFA, la matrícula de honor hubiese estado asegurada.

La NFL quiere más Bernabéu

Lo que sí es una realidad es que la NFL ha pedido volver a la capital de España después de haber disfrutado de una organización de 10. «Significa mucho jugar en este estadio. Es un estadio de clase mundial, quizás el mejor del mundo y volveremos seguro. Es un honor jugar aquí pero también acercarnos a esta comunidad, estar en este país, estar aquí en Madrid. Es un gran lugar para jugar a este deporte. Es bueno para nuestros equipos y nuestros aficionados», dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

A menos de cinco años vista para el inicio del Mundial de España, Portugal y Marruecos, el estadio Santiago Bernabéu ha ganado muchos enteros para albergar la final. La FIFA, con la que el club blanco mantiene una magnífica relación, pudo ver en primera persona cómo funcionan las cosas en el estadio de Chamartín y las reseñas tan positivas que han salido de él. Periodistas, directivos y jugadores estadounidenses coinciden en que es una sede única y casi irrepetible y eso no es una cuestión baladí jugando en los estadios en los que ellos juegan cada fin de semana.

La competencia, lejos del Bernabéu

Tanto el Camp Nou como el estadio de Casablanca, los dos otros competidores por albergar la final del Mundial de 2030, parecen ahora mismo a años luz de un Bernabéu que ha dado un golpe sobre la mesa con la NFL. El coliseo barcelonés sigue en obras y parece que sus instalaciones no estarán a la altura de lo que el Real Madrid ha conseguido ofrecer este fin de semana pese a contar con un aforo mayor.

El estadio de Casablanca, por su parte, se encuentra en obras y hasta 2028 no se podrá hacer ningún tipo de prueba para ver su capacidad organizativa. Hay que recordar que dicho coliseo estará a 40 kilómetros de la ciudad siendo un hándicap para todo aquel que vaya a la final del partido. Madrid, mientras tanto, cuenta con un estadio en el centro de la ciudad habiendo conseguido cautivar a los paladares más exigentes, incluida la NFL.