Florentino, Rüdiger, Griezmann, Asensio… el Bernabéu se llena de VIP para el súper evento de NFL

El estadio del Real Madrid está repleto de celebridades para el partido de fútbol americano

La cita arranca a las 15:30 horas

Espectacular: así se transformó el Bernabéu desde el Real Madrid-Valencia hasta la NFL

Los VIP llegan al Bernabéu para el partido de NFL. (Getty)

Este domingo el Santiago Bernabéu acoge una de las citas más esperadas del año en el mundo del deporte: el partidazo de NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. Un súper evento que ha generado muchísima expectación por cruzar el charco y celebrarse en el estadio del Real Madrid, que se ha llenado de VIP que quieren disfrutar del fútbol americano en la capital de España.

La presencia mayoritaria fue de estrellas del fútbol como Antonio Rüdiger, jugador del Real Madrid, Antoine Griezmann, del Atlético y fiel seguidor de la NFL y del deporte estadounidense, y Koke Resurrección, capitán del equipo rojiblanco. También Marco Asensio, ex madridista que ahora milita en el Fenerbahce.

El Bernabéu sufrió una remodelación tan longeva para citas como la llegada de estos dos equipos, que no han dejado a nadie indiferente durante toda la semana. Es por ello que las máximas autoridades de la ciudad también han acudido para presenciar la NFL. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, y José Luis Martínez Almeida, alcalde de la ciudad, presidieron desde el palco del templo madridista esta cita única en la historia del deporte de España.

Por supuesto, tampoco faltó ni pizca de decoración y ambiente. Las gradas comenzaron a llenarse mucho antes de la hora del inicio del encuentro (15:30) y los aficionados de la NFL vieron un terreno de juego totalmente reconvertido, ataviado con cascos y balones ovalados para conseguir que la experiencia sea lo más yankee posible.

El Bernabéu, repleto de VIP para la NFL

Y es que no se lo perdieron ni leyendas del fútbol y del Real Madrid, como Iker Casillas o José María Gutiérrez Guti, o del Atlético, Christian Vieri. También está Kyle Kuric, emblema de la ACB y actual jugador del Andorra. Más del mundo de baloncesto: Pablo Laso, mítico entrenador del Real Madrid, y Joe Arlauckas, ex jugador estadounidense del equipo blanco.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, junto al propietario de los Washington Commanders, Josh Harris; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Cultura de Deportes, Paco Serrano, entre otros, antes del partido de liga regular de la NFL que este domingo disputan los equipos Miami Dolphin y Washington Commanders en el Santiago Bernabéu. (EFE)

El verdadero protagonista a pocos minutos de que comenzase el espectáculo fue Zinedine Zidane. La leyenda del Real Madrid por sus logros como jugador y sus tres Champions seguidas de entrenador ha sido espectador de lujo a pie de campo durante el lanzamiento de la moneda.

