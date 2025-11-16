Los Dolphins enloquecen al Bernabéu en la prórroga ganando a los Commanders

Los Miami Dolphins se han llevado el primer partido de la NFL en España por 16-13. Los delfines le han dado la vuelta al marcador en la prórroga, después de tener una oportunidad de oro para ganarlo a menos de dos minutos del final, cuando estaban a una yarda del touchdown. Pudieron aprovechar ese error los Washington Commanders, pero no estuvo acertado Gay al patear desde 45 yardas y forzó el alargue. En él, los Dolphins se impusieron gracias a una patada ganadora de Patterson, que sí que convirtió de tres.

La NFL llegaba a Madrid y lo hacía en el mejor escenario posible. El Santiago Bernabéu se ha convertido, tras la reforma profunda que se llevó hace unos años, en el mejor sitio para hacer cualquier evento. Ya pasó con Taylor Swift o Karol G, cuando dieron sus conciertos en él, y ahora con el fútbol americano. Nuevamente, se demuestra que es el mejor lugar posible para organizar cualquier espectáculo en Madrid y, probablemente, en nuestro país.

Se dieron cita 78.610 personas en el estadio del Real Madrid para ver a unos Dolphins que ejercían como locales. Y se notó. La inmensa mayoría de los asistentes iba con el equipo de Miami, animando en el tramo final del partido, con todo empatado, al grito de «Let’s go, Dolphins!».

El partido medía a dos franquicias que tienen muy complicada su presencia en los playoffs. Por no decir que lo tienen imposible. Llegaban Dolphins y Commanders a Madrid con un balance de tres triunfos y siete derrotas, a falta de siete encuentros para terminar la temporada regular. Por tanto, lo que sucediera en el partido tampoco muy trascendente.

Y menos mal, porque qué partido nos dieron. El que se haya querido aficionar a este deporte coincidiendo con el partido de Madrid, lo tiene complicado. Sólo dos anotaciones para cada equipo antes del descanso y sin touchdowns,que llegaron ya en la segunda parte. No estaban de lo más acertados ni Tagovailoa ni Mariota, los dos quarterbacks.

Con 6-6 se llegaba a un descanso en el que las miradas se centraban en uno de los laterales del Bernabéu. Allí tenía lugar el show de Bizarrap y Daddy Yankee. Y contagiados por el partido, el espectáculo fue también decepcionante. Lo bueno de todo esto, que ya no podía ir a peor. Mejoró y, debido a la igualdad en el marcador, se puso de lo más interesante, con constantes giros de guion que llevaron irse a más de tres horas de juego.

Los Dolphins remontan a los Commanders

Comenzaron los Commanders dominando y se apuntaron el primer touchdown del encuentro, por medio de Deebo Samuel, cuando se habían jugado sólo tres minutos. Gay, que había fallado ya un field goal en el segundo convirtió el punto extra. Respondieron en el inicio del último cuarto los Dolphins para poner el empate a 13 y, en el tramo final, recuperaron la bola en campo rival.

Lo tenían casi ganado. Se quedaron a una yarda del touchdown, a falta de dos minutos y con tres intentos para lograrlo, puesto que estaban en segundo down. Pero no hubo manera. Además, los Commanders en esos dos minutos avanzaron hasta la yarda 45 y se la jugaron con la patada. Gay falló y el partido se fue a la prórroga. Allí, los Dolphins terminaron llevándoselo, por medio de Patterson, que con un field goal puso el definitivo 16-13.