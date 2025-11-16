Espectacular: así se transformó el Bernabéu desde el Real Madrid-Valencia hasta la NFL

El Real Madrid ha publicado un vídeo en el que se ve a la perfección cómo se ha transformado el estadio del equipo blanco desde su último partido de Liga contra el Valencia el pasado 1 de noviembre hasta este domingo 16, en el que acogerá la esperada cita de NFL entre Miami Dolphins y Washington Commanders. Vean el hipogeo del templo madridista en acción y todos los detalles del ‘nuevo’ Santiago Bernabéu.