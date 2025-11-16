El Real Madrid ha publicado un vídeo en el que se ve a la perfección cómo se ha transformado el estadio del equipo blanco desde su último partido de Liga contra el Valencia el pasado 1 de noviembre hasta este domingo 16, en el que acogerá la esperada cita de NFL entre Miami Dolphins y Washington Commanders. Vean el hipogeo del templo madridista en acción y todos los detalles del ‘nuevo’ Santiago Bernabéu.
Espectacular: así se transformó el Bernabéu desde el Real Madrid-Valencia hasta la NFL
Cristóbal Soria sufre un ataque de rabia tras ver perder al Barcelona el Clásico
Incontestable Real Madrid
Jaque mate por la Liga
Operación salida: el plan del Real Madrid
Rueda de prensa de despedida de Carlo Ancelotti del Real Madrid, streaming en directo
Una jaula para defender a Haaland
La afición del Valencia canta junto a la del Barça "madridista el que no bote" con 7-1 en contra
Más de un paso atrás
El test más íntimo de Courtois junto a su mujer
Bellingham protagoniza un anuncio histórico de Adidas de cara a la Eurocopa
Susto en Wembley: evacúan el centro de acreditaciones tras saltar la alarma de incendios
Wembley, la última conquista pendiente del Real Madrid
El RAC1 del año: "Esto es un escándalo, kafkiano"
Frenar a Musiala, atacar a Kimmich
RAC1 se hundió con todo el barcelonismo: la narración más dura para la emisora de referencia culé
Figo calienta el Clásico mofándose del barcelonismo en un anuncio de Uber Eats
Leny Yoro, central bajo control
No ser del Madrid anticipa la derrota
Eterno Luka Modric
La virtud y el error de Ancelotti
El momento de Ancelotti
Bellingham se convierte en icono de Adidas
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios