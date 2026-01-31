Un revés no definitivo para el Real Madrid en el ‘caso Negreira’

El pequeño revés que ha recibido el Real Madrid en el caso Negreira no es para nada definitivo. Aunque Joan Laporta ya lo ha celebrado como una victoria determinante, este movimiento de la jueza del caso no es definitivo. Es por supuesto un pequeño palo para el club blanco, pero por supuesto es reversible. Queda mucho «partido» por jugarse todavía.

La jueza del caso Negreira, Alejandra Gil, ha desestimado todas las peticiones de los últimos escritos del Real Madrid del pasado 22 de diciembre y 26 de septiembre. El club ha mostrado a través de sus abogados una postura muy hostil contra el Barcelona, pero esta vez no han acertado. Por lo tanto, este revés es un pequeño palo para el club. Pero es reversible.

Y lo importante aquí es que la testifical de Carles Naval sí ha sido admitida por la jueza. Declarará el próximo 10 de abril a las 9:45 horas, al igual que la representante del Barcelona, Elena Fort. Esa declaración puede dar lugar a pasos importantes. Y es un paso que sí es positivo en el caso Negreira en clave madridista.

Con esto de que estas dos declaraciones se vayan hasta el mes de abril, queda claro que no es el Real Madrid el interesado en que esto se alargue en el tiempo. Los tiempos de la justicia son así y fue el Barcelona el que tuvo que pedir el aplazamiento de la declaración de Elena Fort. Y así es lógico que el caso Negreira se alargue cada vez más.

Laporta celebra el revés al Madrid

«Me alegra que el juez haya cerrado la puerta en la cara del Madrid», ha declarado Joan Laporta este sábado. El presidente del Barcelona se ha mostrado radiante con esta decisión, pero debe saber que no es definitiva, y que el Madrid todavía tiene posibilidades de darle la vuelta. Muchas. Y es que en este caso Negreira queda mucha tela por cortar. Este partido es muy largo.

Poniendo como ejemplo la derrota del Real Madrid en Lisboa el pasado miércoles. También fue un revés, pero el equipo blanco no quedó eliminado de la Champions League. Tiene otra oportunidad de seguir vivo en la competición y las notas se ponen a final de temporada. Pues esto es parecido.

El Real Madrid tiene opción de recurrir esto ante la jueza. Pero es complicado que lo acepten sin pasos importantes de por medio. Las declaraciones de Joan Gaspar, Carles Naval y Elena Fort en los próximos meses serán importantes. Y ahí es donde se puede superar este revés en el caso Negreira, solicitando de nuevo toda esa información económica que ahora ha sido denegada de otra manera. Y en ese momento quién sabe.