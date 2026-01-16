El Barcelona vuelve a alargar el ‘caso Negreira’ y pide otro aplazamiento para una declaración clave

El Barcelona ha solicitado el aplazamiento de la declaración de Elena Fort en el caso Negreira que tendría que producirse a finales de este mes de enero. La vicepresidenta institucional de la entidad culé es la representante elegida por el club en este procedimiento. La jueza todavía no ha aceptado el aplazamiento. El motivo es porque el abogado tiene una vista el mismo día.

Tal y como hemos publicado en OKDIARIO en la mañana de este viernes, el caso Negreira no está muerto. Para nada. En las próximas semanas se vienen por delante declaraciones importantes que pueden ser claves para el caso. La primera es la de Elena Fort como representante del Barcelona. Pero tiene pinta que puede retrasarse.

La declaración de Elena Fort estaba prevista para finales del mes de enero. Pero el Barcelona ha pedido su aplazamiento porque el abogado de la entidad culé tiene una vista el mismo día. En estos casos se pide el aplazamiento porque tienes un procedimiento anterior o más importante, como en este caso podría ser un juicio, que prima por encima de una declaración.

Por el momento, el Barcelona solamente ha llevado a cabo la petición del aplazamiento. Pero no se ha acordado la suspensión todavía, ya que la jueza no ha contestado hasta ahora. Aquí el tema es que las quejas y acusaciones de la entidad blaugrana de que el Real Madrid está intentando alargar todo lo posible el caso Negreira se caen por completo con esto. Ya que es el Barça ahora el que está alargando el tema. Esa es la sensación a día de hoy.

Habrá que estar muy atentos, porque si la declaración de Elena Fort se termina aplazando como el Barcelona ha solicitado, no sería descartable que las próximas declaraciones de Joan Gaspart o Carlos Naval puedan ir por la misma corriente.