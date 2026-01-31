Laporta saca pecho del caso Negreira: «Me alegro de que el juez le haya dado al Madrid en las narices»

Joan Laporta sacó pecho por el caso Negreira restregando al Real Madrid el reciente auto en el que el juez no ha admitido una de las peticiones del club blanco. El presidente del Barcelona volvió a la carga contra la entidad madridista en la previa del partido de Liga de su equipo en Elche, durante la comida de directivas.

En esta, Laporta estuvo todo menos educado: «Me alegro de que el juez le haya dado con las puertas en las narices al Madrid». A lo que se refiere el presidente del Barcelona es a la desestimación de la solicitud de examinar todas las auditorías e informes de due diligence y forensic del club azulgrana entre los años 2003 y 2021.

«El Madrid está allí de una manera que yo creo que es impropia porque además utilizan este procedimiento para intentar obtener información del Barça que afecta a a la esfera confidencial, estrategia de filosofía de club, de cómo dirigir el club. Estaba fuera de lugar la petición que hacían y así el juez lo ha estimado», comenzó Laporta este sábado.

«Voy más allá. Ellos están en este procedimiento para intentar mantener una argumentación que saben que es absolutamente incierta, que no tiene ninguna base y además lo hacen para mantener el discurso que tienen en su televisión, cuando saben perfectamente que esto no es cierto», añadió.

Laporta pide olvidar el caso Negreira

Laporta volvió a pedir en público que se olvide el caso Negreira y las dos décadas de pagos del Barcelona al ex vicepresidente del CTA: «Decir que espero que lo más pronto posible se archive el procedimiento porque no va a haber nada que acredite lo que está intentando la parte actora y el Barça nunca ha alterado la competición intentando obtener favoritismo o ventajas arbitrales».

«Esto es así y me alegro de que el juez le haya dado con las puertas en las narices al Madrid y le haya dicho que para buscar información del Barça y saber cosas de su rival no es este el sistema. Es el intentar ser mejores que nosotros. Es lo que intentamos nosotros, ser mejores trabajando, luchando, haciendo las cosas como se deben hacer, no siempre yendo por la puerta de atrás y intentar jugar con ventaja», zanjó.