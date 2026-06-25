Laporta cabrea a los socios que fueron a Montjuic tres años y ahora no tienen prioridad para el Camp Nou

El Barcelona ha abierto el proceso de venta de los abonos de la temporada 2026/27 en el Camp Nou y ha despertado mucha polémica a miles de aficionados culés que han sido excluidos pese a haber acompañado al equipo a Montjuic los últimos tres años. Una decisión que no ha gustado nada, apelando a una «falta de respeto» por quitarles ese derecho pese al esfuerzo que hicieron en uno de los momentos más críticos del club azulgrana.

Todo estalló poco después de anunciar el comunicado, donde se impuso una norma clara: «Los nuevos pases de temporada para los partidos del primer equipo masculino podrán adquirirlos únicamente aquellos socios y socias abonados que fueron titulares de un pase la temporada 2025/2026». Es decir, aquellos socios que compraron el abono la temporada pasada cuando abrieron el Camp Nou.

Sin embargo, aquellos que hicieron el sacrificio de ir todos los fines de semana a ver al Barcelona hasta Montjuic y no compraron el del Camp Nou (a mitad de curso) han sido castigados ahora quitándoles el derecho de preferencia para comprar el abono de la próxima temporada. Este proceso ha hecho que las redes sociales del Barça se hayan llenado de críticas tanto Laporta como al club por la gestión: «Gracias Jan una vez más nos has engañado bien, solo era cuestión de ir de cara y explicar cómo iría y saber que los socios no abonados y en la lista de espera que han ido a Montjuïc y Camp Nou se quedarían fuera en primera instancia», comentó un aficionado.

«Gracias por excluirnos a los socios no abonados que hemos estado apoyando al equipo las últimas temporadas cuando la gran mayoría de abonados os dejaron tirados en Montjuïc y se subieron al carro de nuevo cuando empezábamos a volver a ganar y se regresaba al Camp Nou», escribió otro perjudicado. «Lamentable que los que hemos ido a Montjuic y hemos estado con el equipo estos 3 años estemos fuera. Espero que nos abran el acceso a una segunda ronda», dijo otro fan culé.

Además de la subida de precios y otras chapuzas como el hecho de no tener garantizado cuál será el asiento exacto, hay que añadir que el Barcelona aún sigue en proceso de reforma, de la que se espera que no esté 100% acabada hasta 2028. Una situación rocambolesca que no deja conforme a nadie.