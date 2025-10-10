El Barcelona saca a la venta sus abonos con dos meses de la temporada transcurridos

El Barcelona ha sacado sus abonos para la temporada 25/26 con dos meses de la temporada transcurridos. Los problemas con la obra del Camp Nou han obligado a la entidad blaugrana a no poder sacar a la venta sus pases de temporada hasta este momento. Estos abonos para el aficionado culé servirán para acceder primeramente al Olímpico de Montjuic desde el partido contra el Girona el próximo 18 de octubre y posteriormente para entrar al Camp Nou si finalmente el equipo culé puede jugar allí este curso.

Dos meses ha tardado el Barcelona en sacar sus abonos a la venta. O pases de temporada como los denomina la entidad catalana. Estos abonos, que tendrán una preventa exclusiva para los socios que tuvieron su pase durante las dos temporadas que se jugó en Montjuic, tendrán su inicio en el partido de Liga contra el Girona. Pero el club azulgrana pone una excepción, y es que pocos días después ante el Olympiacos en Champions no serán válidos, ya que las entradas ya están puestas a la venta. Una previsión en ese sentido nula.

Y es que el Barcelona sigue con los problemas de la obra del Camp Nou. El club blaugrana ha decidido ahora que no regresará a su estadio hasta que obtenga la licencia correspondiente a la fase 1B con un aforo de 45.000 espectadores. Mientras, seguirá jugando en Montjuic. Pero hay que recordar también que sus dos primeros partidos como local este curso los jugó en el Johan Cruyff.

Los precios de estos abonos varían entre los 420 euros como el más barato hasta los algo más de 1.000 con los más caros. Unos precios que el socio culé empezará pagando para ver los partidos del Barcelona en Montjuic, pero sin saber si los terminará viendo en ese mismo estadio o en el Camp Nou. Un misterio aun sin resolver.

Comunicado del Barcelona

El FC Barcelona continúa trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la reapertura del Spotify Camp Nou y mantiene un contacto permanente con el Ayuntamiento de Barcelona para llevar a cabo las inspecciones pertinentes y obtener la licencia de ocupación. Aunque se espera recibir pronto la licencia de primera ocupación de la fase 1A (Tribuna y Gol), que permitiría una capacidad máxima de 27.000 espectadores, el Club trabajará con el objetivo de regresar al Spotify Camp Nou una vez obtenida la licencia correspondiente a la fase 1B, que ampliará el aforo hasta 45.000 asistentes.

En este contexto, y con el objetivo de facilitar la asistencia a los partidos del primer equipo de fútbol masculino mientras se mantiene este período de transición, el FC Barcelona pone en marcha el nuevo sistema de Pase Temporada 2025/26, que permanecerá vigente hasta el final de la presente temporada.

El Pase Temporada 2025/26 permitirá a los socios y socias asistir a los partidos oficiales del primer equipo de fútbol masculino —de LaLiga EASports, Copa del Rey y UEFA Champions League— que se disputen tanto en el Estadi Olímpic Lluís Companys como en el Spotify Camp Nou, a partir del encuentro correspondiente a la jornada 9 de LaLiga, ante el Girona FC, que se jugará el sábado 18 de octubre. En este sentido, la única excepción será el partido correspondiente a la fase de grupos de la Champions League, del martes 21 de octubre, ante el Olympiacos, que no se incluirá dentro del pase, dado que las entradas para dicho encuentro ya están a la venta.

La compra del Pase Temporada 2025/26 se iniciará el jueves 9 de octubre a las 12 horas y se mantendrá abierta hasta el 13 de octubre a las 12 horas, con un período de venta preferente de 24 horas para los socios y socias que hayan sido titulares de pase en el Estadi Olímpic Lluís Companys durante las temporadas 2023/24 y 2024/25 de forma íntegra.