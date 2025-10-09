La oposición de Laporta carga contra el partido en Miami: «Es un insulto a los socios del Barcelona»

El 20 de diciembre se jugará el Villarreal – Barcelona de Liga fuera de España, en Miami, si no hay nuevo giro de los acontecimientos en las próximas semanas y meses. Así lo confirmó el presidente de la patronal Javier Tebas y así lo manifestó públicamente el Barça a través de un comunicado oficial en sus redes sociales. La idea de llevar fuera de España, en este caso fuera de Castellón y el Estadio de La Cerámica, el Villarreal-Barça, no ha sentado nada bien a aficionados, socios y abonados culés, especialmente en la oposición de Joan Laporta que alza la voz por el duelo en Miami.

“Yo creo, que salvo algún tema formal, ya está prácticamente terminado. Ya podemos decir que el sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de Liga. Villarreal-Barcelona. Un partido donde habrá puntos en juego y que en vez de jugarse en el estadio de la Cerámica en Miami se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami”, eran las palabras de Javier Tebas confirmando el encuentro en Miami.

“Un partido oficial en una ciudad como Miami, con una gran comunidad culer, será sin duda un gran espectáculo”, declara Joan Laporta en el comunicado compartido con el Villarreal, donde asegura que estaban “deseando poder volver a encontrarnos con todos nuestros aficionados en los Estados Unidos y agradecemos a La Liga la oportunidad de poder acercarnos a uno de los principales mercados estratégicos para el Club”.

Comunicado del FC Barcelona pic.twitter.com/44bDpxEsG5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 8, 2025

La oposición de Laporta, a la carga

El asunto ha generado un fuerte rechazo en muchos sectores del fútbol nacional y mucho runrún en el extranjero, pero dónde más ha escocido ha sido en la oposición de Joan Laporta, el bloque Som un Clam, que asegura en su propia página web que quieren “un cambio en la presidencia del Barça”, se ha manifestado en sus redes sociales en contra de este partido en Miami.

“Por si no teníamos suficientes turistas en casa, ahora los tendremos todos en Miami disfrutando de nuestro Barça…”, arranca el mensaje de la plataforma, en la que ponen de manifiesto “ue este partido se dispute en Estados Unidos es un insulto a los socios, socias y abonados, que son quienes dan vida a los clubes”.

Per si no teníem prou turistes a casa, ara els tindrem tots a Miami gaudint del nostre Barça… Que aquest partit es disputi als Estats Units és un insult als socis, sòcies i abonats, que són qui donen vida als clubs. El president i la Junta encara són a temps de ratificar i… https://t.co/fLgRl6Gph8 — Som un clam (@SomunclamxFCB) October 8, 2025

Som un Clam manda un mensaje directo al presidente Joan Laporta y a la Junta Directivo, recordándoles que “todavía están a tiempo de ratificar y echarse atrás” y recalcan que se trata de una postura que “es inadmisible normalizar el constante desprecio al socio, ¡no todo vale!”.

Cabe recordar que la semana que viene está prevista una reunión entre la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Liga, Barcelona y Villarreal para tratar el asunto del partido de Miami, tras la que pueden darse novedades al respecto.