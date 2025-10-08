Laporta escenifica su alejamiento de la Superliga acudiendo a la reunión de la ECA en Roma

Joan Laporta sigue dando pasos para salir de la Superliga y este miércoles ha escenificado junto a Rafa Yuste su alejamiento del proyecto acudiendo a la reunión de la ECA en Roma. Le recibió Nasser Al-Khelaifi en la recepción del hotel y a las 19:00 se verá las caras con Ceferin. Los tres ya estuvieron juntos la pasada semana en el palco de Montjuic.

Joan Laporta llegó este miércoles a Roma para acudir a la asamblea anual de la nueva ‘European Football Clubs’ (EFC, antigua ECA), presidida por el catarí Nasser Al-Khelaifi, con el que se abrazó en la capital italiana. Un abrazo que escenificó sin duda alguna su alejamiento de la Superliga. Hay que recordar que el Barcelona acude a esta convención como invitado, ya que por el momento no forma parte de la asociación.

El presidente del Barcelona acudió con Rafa Yuste y escenificó un momento que le acerca más que nunca a la UEFA y le aleja de manera casi definitiva de la Superliga. Joan Laporta acudirá a la cena de gala de esta misma noche, donde también estará el esloveno Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, muy crítico en su intervención de este miércoles de nuevo con la Superliga.

La presencia del mandatario culé supone un acercamiento con UEFA y EFC, ambos organismos contrarios a la Superliga, proyecto que lidera el Real Madrid y del que también forma parte, por ahora, el Barcelona.

«Europa establece los estándares en lo que respecta al fútbol mundial y desde fuera ha habido intentos de reformar nuestro deporte, pero nunca organizaremos una competición para 12 clubes. El fútbol tiene que ser inclusivo, que todos tengan una oportunidad de ganar las mejores competiciones», declaró Ceferin en su intervención durante la primera jornada de la asamblea, que terminará el jueves.

«Promovemos un fútbol inclusivo que sea un ancla en los momentos difíciles que vivimos. El fútbol es un lugar al que todos pertenecemos. Ante las crisis políticas y sociales, necesitamos algo que nos una, y el fútbol tiene ese papel y debemos conservarlo», sentenció el presidente de la UEFA. La EFC, antigua ECA, se fundó en 2008 con 137 miembros y actualmente engloba a unos 800 clubes de fútbol europeos de más de 55 países.