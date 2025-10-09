El Barcelona sigue atado a la Superliga aunque haya decidido irse

El FC Barcelona se ha marchado de la Superliga, aunque oficialmente siguen dentro de A22 Sports Management. Real Madrid y Barça eran los únicos clubes que quedaban vivos en el proyecto. Los azulgranas aguantaron en el barco junto a su eterno rival, a pesar de la marcha de los equipos ingleses. Confiaban en que haciendo piña entre dos de los clubes más poderosos de Europa conseguirían llevar a buen puerto la Superliga, pero han acabado abandonando el proyecto, aunque no se pueden marchar por motivos económicos.

Desde el club catalán han dado un paso decisivo para volver a la UEFA después de situarse en contra al apoyar la Superliga. Sin embargo, para abandonar A22 tendrían que pagar una sanción multimillonaria de 300 millones de euros. Eso es lo que les impide anunciar de forma oficial que se salen del proyecto. La diferencia entre el Barcelona y los equipos ingleses que se salieron en su día son los tiempos.

Los ingleses se marcharon a tiempo y no tenían que pagar ninguna penalización por salir del proyecto. Pero, por motivos legales, y debido a la situación económica que atraviesan, el Barcelona no puede comunicar que deja A22. Oficialmente, no se puede estar en los dos proyectos, por lo que a día de hoy el club que preside Joan Laporta sigue perteneciendo a A22, pero en realidad están del lado de la UEFA.

Según ha desvelado El Partidazo de la Cadena Cope, la intención del Barça es dejar morir el proyecto. Entienden que al haber únicamente dos clubes (Real Madrid y Barcelona) y tener en contra al resto de clubes europeos, en especial a los ingleses, la Superliga no va a salir adelante. Por tanto, su intención es salirse en cuanto puedan. A día de hoy, los problemas económicos impiden a Joan Laporta y al Barcelona anunciar su salida de A22, pero en cuanto SU situación financiera se lo permita y puedan irse, comunicarán su marcha y se quedará el Real Madrid como único representante de la Superliga.