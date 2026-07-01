Laporta hace una genuflexión ante Tebas: «Te considero mi amigo después de lo que hemos pasado juntos»

La presencia de Javier Tebas en la toma de posesión de Joan Laporta como presidente del Barcelona fue una escena que extrañó bastante en el mundo del fútbol. El máximo dirigente de la Liga no estuvo como mero espectador, sino que fue uno de los grandes protagonistas al dar un discurso ensalzando al reelegido president azulgrana.

En mitad de tanto elogio entre uno y otro, Laporta quiso subir la apuesta en su discurso con unas palabras que ponen en duda la neutralidad en la competición. «Gracias por venir y darle solemnidad al acto, y además como te considero un amigo a raíz de todo lo que nos hemos conocido durante todo el tiempo que nos conocemos… Tú lo has dicho en tu intervención y te lo agradezco que pongas en valor el esfuerzo que estamos haciendo para tener el mejor estadio del sur de Europa», dijo el dirigente culé.

Resultó curioso que Laporta abandonase el catalán en esta parte del acto para dirigirse especialmente a un Tebas que contemplaba sonriente desde el estrado sus palabras de alabanza. «El estadio nuevo nos generará muchos más ingresos para que el comité económico de la Liga pueda darnos el Fair Play que siempre necesitamos», añadió el presidente.

Antes de esas palabras de cariño de Laporta a Tebas en su intervención, el presidente de la Liga ya le había acariciado la espalda por sus esfuerzos para revertir la situación económica del Barcelona. «Quiero felicitar a Laporta y a toda su Junta por su éxito en las elecciones. También quiero felicitar al Barça por sus éxitos deportivos y en las infraestructuras. Terminar el estadio será un éxito. Esta reforma es importante para la Liga y para uno de los clubes más grandes del mundo, como es el Barcelona», dijo.

Tebas, de hecho, recordó la época de la Superliga cuando no era uña y carne con Laporta. «Aunque hemos vivido diferencias estos años, eso es normal que exista y siempre desde el respeto institucional. Los dos buscamos lo mejor para nuestro fútbol. Para la Liga que el Barcelona tenga éxito deportivo, económico, en infraestructuras es bueno. Por la nueva sostenibilidad, quiero felicitar al Barcelona. Enhorabuena porque eso os da garantía de futuro para los próximos años», zanjó.

No deja de ser extraño que Tebas quisiera aparecer en la ceremonia de ‘entronación’ de Laporta cuando nunca lo ha hecho en otras elecciones en la Liga. Además, que tuviese espacio para un discurso y que el presidente del Barcelona le dedicase unas palabras tan cariñosas. Pero luego hay que oír al presidente de la Liga decir siempre que puede que es del Real Madrid.