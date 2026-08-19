El colmo de la desorganización: la Liga sigue anunciando que el Rayo – Alavés será ¡en Vallecas!

No es fútbol, es la Liga… de Tebas. Y en la Liga de Tebas las chapuzas no acaban. A tan sólo un día de que se dispute el Rayo Vallecano – Alavés (partido que abre la jornada 2 cuando quedarán cuatro de la 1ª todavía sin disputarse), la Liga sigue anunciando que el encuentro será… ¡en el Estadio de Vallecas! Y eso no puede ser, porque la Comunidad de Madrid -propietaria del estadio- no lo permite. Además, también se sabe que el encuentro será en Leganés, pero la Liga de Tebas sigue a lo suyo.

A algo más de 24 horas de que se dispute el encuentro, la Liga sigue colocando en sus medios oficiales que el encuentro será en Vallecas. Así lo demuestra la foto que se adjunta a continuación, imagen sacada de la web oficial de la organización que lidera Javier Tebas. Está actualizada, tiene una cuenta atrás para el partido, ya se incluye al árbitro del partido (conocido este mismo miércoles, Munuera Montero) y ahí sigue como lugar del partido el Estadio de Vallecas.

Y allí no se jugará. A lo ya conocido de hace unos días de que la Comunidad de Madrid quitaba la concesión del estadio al Rayo por el pésimo estado en el que se encontraba, hay que añadir que hace dos días, la Comunidad rechazaba la cautelar del conjunto franjirrojo. Ya se sabía que el partido no sería en Vallecas (el Rayo pidió aplazarlo y tampoco la Liga lo aceptó) y que el estadio alternativo era Butarque.

Y en Butarque, casa del Leganés, se jugará este jueves a las 21:00 horas. Pero la Liga, organizadora del partido, todavía no se ha enterado de que será allí. Siguen creyendo que será en el Estadio de Vallecas. El colmo de la desorganización, porque los aficionados tienen que ir a Leganés y no a Vallecas, aunque si fuera por Tebas, irían al estadio del barrio madrileño, encontrándoselo vacío.