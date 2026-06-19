Los últimos ganadores del Rosco antes de su despedida de ‘Pasapalabra’

Pasapalabra cambia este viernes 19 de junio de 2026 para siempre debido a que estrena una nueva prueba final que sustituye al mítico ‘Rosco’, la prueba que ha sido su identidad desde que se estrenó en el año 2000. En sus dos etapas en Antena 3 y en la que vivió en Telecinco siempre ha estado presente y se trata de un elemento de la cultura popular, por eso este cambio supone un enorme reto para el concurso de Roberto Leal, que ha tenido que cambiar en tiempo récord esta prueba. El reto es que los espectadores no se vayan después de este cambio. Repasamos quiénes han sido los últimos ganadores del ‘Rosco’, al menos en Pasapalabra.

1. Pablo Díaz: El primero en lograrlo en Antena 3

Si hay un concursante que se ganó el corazón y la empatía de millones de hogares, ese fue Pablo Díaz (junio de 2021). El violinista tinerfeño personificó la constancia extrema tras participar en 260 programas y rozar el infarto en múltiples ocasiones.

La tensión estalló cuando la palabra ‘Xilófago’ le dio los 1.828.000 euros por los que tanto había peleado, regalando a Antena 3 uno de sus minutos de oro más vistos de la historia. Fue el primer bote que entregaba el concurso tras su salto a Antena 3 en mayo de 2020.

2. Sofía Álvarez: la primera mujer en ganar en Antena 3

Poco tiempo pasó desde que Pablo Díaz se llevó su bote hasta que hubo un nuevo ganador. El 27 de septiembre de 2021 fue el día de Sofía Álvarez, una psiquiatra vasca que no quiso jugar para esperar a engordar el bote, decidiendo llevárselo cuando apenas había llegado al medio millón de euros.

En concreto, fueron 486.000 euros los que se llevó a su casa, aunque esa cantidad habrá bajado mucho tras tributar a Hacienda. En su momento fue la primera mujer en ganar el bote en la etapa de Antena 3, aunque Rosa Rodríguez siguió sus pasos en 2026.

3. Rafa Castaño y el Rosco perfecto del tirón

El caso de Rafa Castaño (marzo de 2023) es, sin duda, la mayor exhibición de superioridad jamás vista en un plató de televisión. Tras una rivalidad de más de 190 programas contra Orestes Barbero, el sevillano destrozó las previsiones al completar las 25 letras de ‘El Rosco’ del tirón, sin dar opción ni siquiera a jugar a su rival. Se embolsó 2.272.000 euros, el bote más alto de la historia del programa en Antena 3, gracias a la palabra ‘Záizara’.

Hasta 2026, momento en el que Rosa Rodríguez rompió todos los récords, suyo era el mayor bote de la historia del concurso.

4. Óscar Díaz: El penúltimo en tocar el cielo

Óscar Díaz logró en mayo de 2024 su enorme premio después de más de un año de espera y pelea. Tras un duelo titánico contra Moisés Laguardia, el madrileño tiró de veteranía, templanza y un conocimiento enciclopédico para resolver las 25 definiciones y adjudicarse un jugoso bote de 1.816.000 euros. Díaz ya era conocido por su paso por ¡Boom! y Saber y Ganar.

5. Rosa Rodríguez: La ganadora que rompió todos los récords

La argentina, aunque gallega de adopción, rompió todos los récords posibles de Pasapalabra. Su Rosco superó el 36 % de cuota de pantalla en su emisión en Antena 3 en pleno prime time, datos que ni muchos partidos del Mundial 2026 consiguen superar. Tras más de un año de lucha contra Manu Pascual, logró llevarse los 2.716.000 euros tras completar el ‘Rosco’ completo.

Por el momento, ella es la última ganadora de la historia de esta prueba, puesto que el siguiente ganador lo hará en otra prueba. Mientras tanto, habrá que esperar cuándo se estrena el nuevo Rosco que prepara Telecinco. Allí debería aparecer el sucesor de Rosa.