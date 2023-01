La oculta estrategia que mantuvo durante años Sofía Álvarez para hacerse con el bote de ‘Pasapalabra’

Sofía Álvarez es una de las concursantes que ya forman parte de la historia de Pasapalabra después de ganar el bote el pasado 27 de septiembre de 2021. Pero la vasca siguió una estrategia que fue mucho más allá de estudiar y prepararse a fondo para acudir al programa. Este fue su gran secreto.

Tras el enorme bote que se llevó Pablo Díaz, los espectadores del programa no tuvieron tiempo para volver a encontrarse con una de las participantes más talentosas que se recuerdan. La dirección del programa lo sabía y por eso estuvo tras ella para conseguir que participase durante años.

Aunque Sofía apenas estuvo unos meses, desde julio y hasta finales de septiembre, su idilio con el concurso duró mucho más de lo que se pudo ver la pantalla. Todo comenzo cuatro años antes, cuando se presentó a un casting para concursar.

«La verdad es que tuve mucha suerte. Lo hice tan bien que me llamaron a los 15 días», confesó en una entrevista a el Confi TV. Cualquier otro en su situación hubiera aceptado sin pensarlo, pero ella lo tuvo muy claro: Les dije que era muy orgullosa y estudiosa, y que ni loca iba a ir a Pasapalabra con un margen de tan solo 15 días. Así que les dije que me llamaran dentro de seis meses».

El tiempo pasaba y desde la dirección la llamaron en varias ocasiones para comenzar a concursar, pero ella siguió dando largas para seguir «pidiéndoles que me llamasen dentro de otros seis meses», comentaba en la citada entrevista.

Lejos de olvidarse de ella, los responsables de la selección de Pasapalabra la tuvieron siempre en mente y su gran oportunidad llegó cuando el programa ya había saltado a Antena 3. La razón para rechazar tantas veces una oportunidad de oro era que tenía muy claro que ella quería ir a por el bote con total seguridad.

Pese a todo, Sofía Álvarez acudió a su duelo con Marco Antonio, uno de los más recordados de los últimos tiempos, convencida de que le costaría varias participaciones llegar a conseguir el preciado premio. Por su experiencia sabía que muchos ganadores había necesitado varias etapadas distintas para conseguirlo.

Pese a que su trabajo como psiquiatra no le permitía centrarse al 100 % en preparse, sí que se aplicó al máximo: «No es que dedicara 12 horas al día a estudiar, pero la verdad es que le he dedicado mucho tiempo». «Lo he hecho con ilusión, porque me gustaba, y eso ha hecho que todo este proceso haya sido mucho más llevadero», confesaba.

Sofía Álvarez Ganadora del bote de #Pasapalabra en septiembre del año pasado, con 466.000 euros.

¡Va a dar mucha guerra en este #DueloDeCampeones!

Pese a que el premio mereció la pena, el proceso no fue nada fácil: «Ha sido agotador porque además de trabajar en el hospital yo tengo dos consultas privadas. Y aunque me he quitado todo el trabajo que he podido, la verdad es que ha sido muy complicado compaginarlo con las grabaciones».