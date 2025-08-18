Tenso desencuentro entre dos solteros de ‘First Dates’: «Con los cuernos hemos ‘topao’»

Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más conocidos de la parrilla televisiva española, pues lleva casi una década intentando unir corazones. Una aventura muy diferente que, recientemente, nos ha presentado a Fernando, un soltero de 65 años que llegó con su naranja valenciana en la mano. El participante se presentó en el programa con el objetivo de encontrar a su compañera de vida. Pues, aunque se considera un hombre «amoroso», no ha tenido mucha suerte en este ámbito. «No soy George Clooney ni Brad Pitt, pero luego, cuando me conocen, saben que soy una persona complaciente, yo disfruto haciendo feliz», dijo en su presentación.

El objetivo de Fernando es conocer a «una mujer tolerante y respetuosa». De joven era un gran aventurero, pues, según él, ha recorrido destinos como Túnez, Marruecos o Perú. De esta manera, minutos después, llegó María José, una soltera de 65 años que la organización de First Dates consideró que sería la mujer indicada para el comensal. La participante acudió al programa para encontrar a «una persona respetuosa, que respete a la mujer, limpia, aseada…». Eso sí, la experiencia de la vida la ha hecho muy exigente a la hora de elegir parejas. «Sé lo que quiero», le explicó a Laura Boado.

La naranja que había traído Fernando, la cual dejó en la mesa del restaurante, delató la procedencia del soltero. Una pequeña pista que dejó a la comensal encantada. Pero, todo cambió cuando lo vio. «Su físico me ha frenado», reconoció en uno de los totales.

A pesar de este primer encuentro poco grato, los participantes aceptaron seguir conociéndose. De esta manera, Fernando le contó que es un madrileño que vive en Valencia. Un intercambio de palabras donde ambos parecían tener una conversación bastante amena. Pero, lo cierto es que María José no estaba muy interesada en lo que estaba hablando con su cita.

«Me ha contado su vida», espetó al equipo de cámaras. Una situación que continuó, pues Fernando le habló de su matrimonio de 11 años. Una historia que terminó porque la llama de la pasión se apagó. Pues, según el soltero, cuando quería darle cariño a su ahora ex mujer, ella era muy fría con él. «¡Quita, que das mucho calor!», dijo que le decía.

Sin embargo, el hecho de que hablase de su ex mujer no le sentó muy bien a María José. «Lo que pasa es que el pasado hay que dejarlo atrás. Hay que intentar superar esas secuelas, porque si no te van a marcar toda la vida. Yo también tuve mi época mala, pero yo he pasado página. Creo que tú no», le dijo ella sin filtros.

Fernando sobre su cita de ‘First Dates’: «Está totalmente equivocada, yo soy un tío feliz»

«Yo no he pasado página, yo he cerrado el libro. No estoy de acuerdo con ella, pero aquí no vamos a entrar en un debate y a discrepar. No conoces a la persona, no tienes elementos de juicio. Está totalmente equivocada, yo soy un tío feliz», respondió él. Pero, lo peor estaba a punto de suceder. Pues, como un tema de conversación más, Fernando le contó a su cita que le gustaban los Sanfermines y los toros.

«Con los cuernos hemos ‘topao’… No me gustan nada, soy anti toros. No puedo ver sufrir a un animal», comentó ella. Por lo tanto, al final de la noche, no hubo sorpresas. Ambos participantes se dieron un rotundo «no» a seguir conociéndose en una segunda cita.