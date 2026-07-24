Audiencias de ayer, 23 de julio: ‘Horizonte’ continúa su buena racha y pelea contra Manu Sánchez

La noche del jueves 23 de julio deja una noche típica de verano en las audiencias de televisión, dejando claro que La 1 ha acertado con Viaje al centro de la tele. El programa de Pedro Santos y locutado por Santiago Segura está dando mejores datos que La Revuelta -y con una producción mucho más barata-, tanto que está logrando vencer a las reposiciones de El Hormiguero, algo que Broncano no ha conseguido en sus dos temporadas en La 1. También hay que destacar que Horizonte continúa con su buena racha durante el mes de julio, siendo un acierto el continuar con Paco Pérez Caballero y Bea Talegón al frente del espacio durante varias semanas para cubrir las vacaciones de Iker Jiménez y Carmen Porter.

El programa de archivo de RTVE logra un 11 % en su primera entrega y un 13.8 % en la segunda, sin rival en la franja del access. First Dates, que ayer pasó del 10 % de cuota, pierde seguimiento y ve cómo la primera parte de Horizonte le pisa los talones desde Cuatro, la cadena hermana pequeña de Telecinco. Antena 3, por su parte, sigue mirando al detalle los datos de las repeticiones de El Hormiguero, que hasta este año habían logrado liderar sobre su competencia o luchar con datos por encima del 10 % de cuota, pero el Mundial y su resaca parecen haber provocado una salida de espectadores que parecían fieles al formato de Pablo Motos. Habrá que esperar a ver si está tendencia se mantiene durante el mes de agosto, lo que podría provocar que la cadena tuviera que mover ficha para evitar los buenos datos de La 1 en esa franja clave.

Audiencias del ‘access prime time’ de ayer, 23 de julio:

‘Viaje al centro de la tele’: 11 % y 1.006.000

‘Viaje al centro de la tele’: 13.8 % y 1.296.000

‘First dates: Summer resort’: 9 % y 832.000

‘Horizonte: Avance’: 8.6 % y 797.000

‘El Hormiguero’: 8.3 % y 773.000

‘El intermedio’: 3.5 % y 327.000

‘El perro andaluz’ lidera, pero mirando de reojo a ‘Horizonte’

Desde la semana pasada Manu Sánchez y su equipo no cuentan con ningún partido del Mundial 2026 como teloneros, por lo que está ocurriendo lo que ya habíamos avisado en Happy FM desde su estreno: la verdadera audiencia de su programa se vería después del Mundial. Así ha sido, pese a crecer respecto a la semana pasada, el humorista andaluz no puede ni acercarse a los espectaculares datos por encima del 20 % que conseguía en sus primeras emisiones.

Con un 12.6 % de cuota sigue liderando, pero con Horizonte vigilando a corta distancia al lograr un espectacular 10.9 % de share en la segunda parte de la noche. En cambio, Antena 3 vive un jueves complicado con el estreno de Padre no hay más que uno: La serie, que intenta replicar el éxito de la saga de películas familiares de Santiago Segura. En abierto se queda con poco más de un 8 % de cuota, aunque desde que llegó a plataformas como Atresplayer y Prime Video está logrando buenos resultados.

Ella, maldita alma, continúa con su complicado camino en Telecinco y ni el verano le está dejando tener buenos datos. Tampoco ha sido una gran noche de jueves para laSexta, que con la emisión de la película La bahía del silencio no logra llegar al 4 % de cuota.

‘El perro andaluz’: 12.6 % y 896.000

‘Horizonte’: 10.9 % y 685.000

‘Padre no hay mas que uno: La serie’: 8.3 % y 677.000

‘Ella, maldita alma’: 6.4 % y 404.000

‘El Taquillazo’: ‘La bahía del silencio’: 3.7 % y 226.000

‘¡De lunes a viernes!’ logra récord en la tarde de Telecinco

El programa del corazón ha sufrido mucho durante sus primeras semanas por culpa del Mundial, pero una vez que los partidos de selecciones han terminado, parece que Santi Acosta y Bea Archidona están logrando reunir a los fans del mundo del corazón en torno a Telecinco. El programa logra un 9.1 % y 608.000 espectadores de media, lo que supone su récord de cuota de pantalla desde su estreno. A eso hay que sumarle el récord de El verano se mueve (8 % de cuota ayer) y el gran momento de ¡Allá tú! (9.9 %) que se sigue manteniendo alrededor del 10 %.