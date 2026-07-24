¿El seguro del hogar cubre los daños por un incendio forestal? Lo que debes saber antes de que sea demasiado tarde

Los incendios forestales se han convertido en una de las mayores amenazas del verano en España. Cada año, miles de hectáreas son arrasadas por las llamas y centenares de viviendas sufren daños o incluso quedan completamente destruidas. Este año, los focos que están todavía sin controlar han obligado a que las autoridades tengan que evacuar a más de 40.000 personas de sus hogares. En estas situaciones, una de las principales dudas de los afectados es si el seguro del hogar cubre los desperfectos ocasionados por un incendio forestal. La respuesta es sí, pero no siempre en las mismas condiciones. Todo depende de las coberturas contratadas y de las exclusiones recogidas en la póliza, por lo que revisar la llamada letra pequeña resulta fundamental.

No todas las pólizas ofrecen lo mismo

Aunque la cobertura frente a incendios forma parte de la mayoría de los seguros multirriesgo del hogar, las indemnizaciones pueden variar considerablemente entre compañías y modalidades. Los especialistas recuerdan que conviene comprobar si la póliza cubre tanto la estructura de la vivienda como los muebles, electrodomésticos y objetos personales, además de otros gastos asociados al siniestro.

También es recomendable verificar si el contrato contempla el pago de un alojamiento provisional mientras la vivienda permanece inhabitable, la retirada de escombros, los costes de extinción del incendio o los daños ocasionados a viviendas vecinas como consecuencia del fuego. Estas garantías no siempre están incluidas en las modalidades más básicas.

Qué hacer si tu casa resulta afectada

En caso de incendio, lo primero es garantizar la seguridad de las personas y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia. Una vez controlada la situación, los expertos aconsejan comunicar el siniestro a la aseguradora lo antes posible, documentar los daños mediante fotografías o vídeos y conservar las facturas de los bienes afectados siempre que sea posible.

Posteriormente, la compañía de seguros enviará un perito para valorar los desperfectos y determinar la indemnización correspondiente según las condiciones del contrato. Si el incendio hubiera sido provocado por un tercero identificado, el asegurado también puede reclamar los daños al responsable, sin perjuicio de la actuación de su aseguradora.

El Consorcio no suele hacerse cargo

Uno de los errores más habituales consiste en pensar que el Consorcio de Compensación de Seguros indemniza automáticamente los daños causados por un incendio forestal. Sin embargo, este organismo actúa únicamente ante determinados riesgos extraordinarios establecidos por la legislación, como inundaciones extraordinarias, terremotos o erupciones volcánicas. Los incendios forestales, por norma general, deben ser asumidos por la aseguradora con la que se haya contratado la póliza.

Por ello, los expertos insisten en la importancia de revisar periódicamente el seguro del hogar, actualizar el valor asegurado de la vivienda y conocer exactamente qué coberturas se han contratado. En un contexto en el que el cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de los grandes incendios forestales, disponer de una póliza adecuada puede marcar la diferencia entre afrontar una pérdida económica muy importante o contar con el respaldo necesario para reconstruir el hogar tras la tragedia.