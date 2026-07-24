Comunidad de Madrid

Incendios en Madrid

Los incendios que cercan Madrid se unen en un solo frente y Marlaska avisa de que «es un día crítico»

El fuego situado en la localidad de Villa del Prado está a tan sólo 63 kilómetros de la capital Se están registrando episodios donde el fuego ha avanzado más de tres kilómetros en menos de una hora El viento y las altas temperaturas amenazan con unir los frentes activos en la Sierra Oeste España roza las 115.000 hectáreas quemadas en un año crítico que ya suma 29 grandes incendios