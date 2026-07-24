Los incendios que cercan Madrid se unen en un solo frente y Marlaska avisa de que «es un día crítico»
El fuego situado en la localidad de Villa del Prado está a tan sólo 63 kilómetros de la capital
Se están registrando episodios donde el fuego ha avanzado más de tres kilómetros en menos de una hora
El viento y las altas temperaturas amenazan con unir los frentes activos en la Sierra Oeste
España roza las 115.000 hectáreas quemadas en un año crítico que ya suma 29 grandes incendios
Los fuegos de San Martín de Valdeiglesias y de Villa del Prado ya se han fusionado en un único frente, agravando la situación y la preocupación de que los incendios estén cercando Madrid.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha emitido este viernes una preocupante advertencia sobre la situación de los incendios en la Comunidad de Madrid desde el CECOP, el Puesto de Mando Avanzado (PMA), situado en la localidad de Cenicientos. El ministro ha avisado del riesgo de que los tres incendios que cercan Madrid lleguen a fusionarse en un solo frente, expresando con preocupación que «es un día crítico». Estas declaraciones se realizaron antes de que se produjera la unión de estos dos focos.
La declaración de emergencia de interés nacional subraya el peligro inminente de que los tres grandes incendios forestales activos acaben uniéndose en un único frente. Los incendios están acorralando la ciudad de Madrid y aumenta la preocupación por su proximidad a la capital, a unos 63 kilómetros.
Antes de esta unión de los dos focos, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, confirmaba ante los medios que «en este momento el fuego no se encuentra controlado» y que los dos incendios, el de San Martín de Valdeiglesias y el de Villa del Prado «están a punto de fusionarse y convertirse en solo fuego que avanza hacia Navas del Rey». En estos momentos, los dos frentes se han unido ya en un solo.
Fuera de control
Martín Aguirre ha señalado que, por este motivo, «el incendio está fuera de control a pesar de todos los esfuerzos que se están realizando para tratar de rebajar esta situación, vamos a emitir en los próximos instantes un ES-Alert pidiendo la evacuación de los municipios de Navas del Rey, Chapinería y Colmenar de Arroyo».
Este peor escenario posible devastaría por completo la Sierra Oeste madrileña, un enclave de incalculable valor ecológico. Los equipos de extinción de la Unidad Militar de Emergencias y de los bomberos forestales trabajan sin descanso, intentando contener unas llamas que avanzan con una virulencia inusitada.
La orografía escarpada del terreno y las desfavorables condiciones meteorológicas están frustrando los intensos esfuerzos del operativo. Actualmente, ninguno de los tres focos originados en la región cuenta con un perímetro estabilizado, lo que mantiene en alerta máxima a decenas de municipios y urbanizaciones aledañas.
Focos y localización
Antes de la fusión, el primer foco destructivo se ubicaba en el límite autonómico, originado en Almorox y extendido rápidamente hacia Villa del Prado. Este violento incendio ya ha calcinado alrededor de mil hectáreas de gran valor medioambiental, devorando pasto, matorral y amenazando seriamente a las zonas residenciales más próximas.
El segundo frente activo, completamente independiente del primero, se declaró también en el propio término municipal de Villa del Prado. Esta preocupante reactivación multiplicó la emergencia, forzando la evacuación preventiva de localidades enteras, como Aldea del Fresno, ante el rápido e impredecible avance de las virulentas llamas.
El tercer gran foco se sitúa en San Martín de Valdeiglesias, originado a la altura del kilómetro 57 de la carretera M-501. Las llamas saltaron desde un vehículo incendiado hacia una densa masa forestal, propagándose velozmente en dirección a Pelayos de la Presa y cortando importantes vías de comunicación.
Distancias y propagación
Geográficamente, la distancia lineal entre el epicentro de Villa del Prado y el de San Martín de Valdeiglesias es de apenas quince kilómetros. Sin embargo, la proyección expansiva de los frentes de avance reduce drásticamente esta separación..
La velocidad de propagación es alarmante, habiendo registrado episodios convectivos donde el fuego ha avanzado más de tres kilómetros en menos de una hora. Esta extrema rapidez impide a los equipos terrestres establecer líneas de defensa seguras, obligando a repliegues tácticos constantes para no poner en riesgo las vidas.
En conjunto, se estima que la superficie total arrasada supera ampliamente las 1.000 hectáreas en la región de Madrid, aunque el denso humo impide mediciones exactas. La voracidad de las llamas está alimentada por la abundante continuidad forestal de la zona, repleta de pinares, encinares y un sotobosque extremadamente seco e inflamable.
Meteorología extrema
Las previsiones meteorológicas para las próximas horas dibujan un panorama desolador que favorece claramente la expansión incontrolable de este enorme desastre. Las temperaturas máximas superan los umbrales de alerta, sumándose a una humedad relativa del aire por debajo del treinta por ciento, creando el temido escenario ideal.
El factor más crítico y desestabilizador será el viento, con rachas fuertes y racheado cambiante que dificultan enormemente la planificación de medios aéreos. Las intensas ráfagas actúan como un secador gigante que precalienta la vegetación no quemada, acelerando la combustión y facilitando que las pavesas generen fuegos secundarios.
Todo este cóctel atmosférico propicia el comportamiento explosivo de los incendios, generando columnas convectivas propias que retroalimentan la enorme furia del fuego. Los especialistas advierten que, de mantenerse estas duras condiciones, la temida unión de los tres frentes madrileños será prácticamente inevitable antes de que caiga la noche.
Consecuencias críticas
En este escenario, nos enfrentaríamos a un macroincendio de sexta generación, capaz de modificar la propia meteorología local de la sierra. La capacidad de extinción del operativo actual quedaría totalmente desbordada, requiriendo una mayor movilización estatal y la llegada inminente de nuevos batallones de la UME.
Además, la situación se agrava si consideramos el cuarto frente proveniente de Burgohondo, en la provincia limítrofe abulense, que avanza a toda velocidad. Este incendio castellanoleonés empuja inexorablemente hacia la frontera madrileña, amenazando con sumar su inmensa carga térmica al ya devastador complejo forestal del valle del Alberche.
El impacto sobre la rica biodiversidad y las poblaciones rurales del suroeste de la Comunidad de Madrid será un duro golpe irreparable durante décadas. El ministro Marlaska ha pedido la máxima prudencia a la población civil, exigiendo el cumplimiento estricto de las evacuaciones para evitar que lamentemos más tragedias.