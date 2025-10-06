Más de 3.800 empresas esperano a que los seguros completen su valoración tras 11 meses de la DANA

El 30% de las empresas industriales afectadas por la DANA que asoló decenas de municipios en Valencia el pasado 29 de octubre de 2024, siguen esperando a que el Consorcio de Compensación de Seguros complete su solicitud para cobrar la totalidad de indemnización. En números absolutos, la cifra de empresas industriales afectadas por esa espera asciende a 1.054. Todo ello, según ha revelado la consellera de Industria de la Generalitat valenciana, Marían Cano. Algo similar ocurre con los comercios. Un total de 2.031 negocios siguen sin recibir la compensación completa del Consorcio de Seguros. Y, más de la mitad, no ha cobrado un euro, según ha revelado, también, Marián Cano.

Marián Cano es la consellera de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Carlos Mazón. Y ha tildado la situación de «absolutamente trágica». Así, ha destacado también que se trata de una cuestión de «extrema urgencia»: «Si no existe una respuesta inmediata del Consorcio de Compensación de Seguros, el tejido productivo de la provincia de Valencia se verá seriamente comprometido». María Cano ha recordado, además, que desde el Gobierno valenciano se viene solicitando esa compensación para las empresas víctimas de la riada.

Además, ha destacado que otro de los problemas que le están transmitiendo los afectados es que la valoración de los daños que han sufrido «no es justa». Y ha advertido, en este sentido, que «nos tememos que derive en una escala de demandas que alargue aún más la situación de desamparo que están viviendo muchos empresarios». Cano ha verbalizado de que «de nada sirve que las ayudas de la Generalitat Valenciana lleguen de manera directa y ágil a los afectados si éstos no saben qué va a ser de sus negocios o si merece la pena mantener la persiana levantada».

La consellera ha recordado que las compensaciones del Consorcio de Seguros salen «de una tesorería propia que se nutre de aportaciones que los valencianos han hecho a sus pólizas de seguros», por lo que: «Se trata de un derecho que tienen los afectados y que no se está satisfaciendo a pesar de la urgencia con que vien tras la riada».