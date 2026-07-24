Carl Rogers, psicólogo estadounidense: «La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar»

El psicólogo estadounidense Carl Rogers ha sido el encargado de mostrar la manera de entender el desarrollo personal y la salud emocional de los individuos. Sus investigaciones y terapias colocan a la empatía y la escucha dentro del proceso psicológico. Por lo tanto, una de sus frases más famosas es la siguiente: «La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar».

El significado

La frase tiene un mensaje que señala que el verdadero cambio no sucede desde la crítica constante o el rechazo hacia uno mismo, sino desde la aceptación de quién es cada uno. Además, en el momento en el que una persona deja de luchar contra sus emociones, defectos o inseguridades, puede entenderse mejor y avanzar favorablemente. Una idea relacionada con la autenticidad, ya que la aceptación personal permite reducir el conflicto interno y construir una relación más sana con uno mismo. Por ello, el sentimiento que tenga una persona no significa dejar de crecer, sino reconocer una realidad emocional para poder transformarla en otra.

Las ideas del mensaje

Dentro de las principales ideas que proyecta el mensaje se encuentra que el cambio personal comienza con la aceptación y no con el rechazo. Por otro lado, negar las emociones o inseguridades podría generar más conflicto interno. Además, la autenticidad ayuda a construir relaciones más sanas y puras, ya que comprenderse a uno mismo facilita crecer emocionalmente.

En la actualidad

La reflexión de Rogers se encuentra dentro de ámbitos como la salud mental, la ansiedad y el desarrollo personal. Una frase que expone que aceptarse a uno mismo antes de intentar cambiar es la clave. Por otro lado, se relaciona con temas como la autoestima, inteligencia emocional, salud mental, amor propio y la autenticidad de las relaciones humanas. Estas palabras muestran a las emociones como algo perjudicial y la importancia de entenderlas como parte del crecimiento personal.