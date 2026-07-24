Hay personas que pasan la vida esperando el momento perfecto pero Lao Tsé creía que todo empezaba mucho antes: «Con un sólo paso»

La sociedad actual está marcada por personas que retrasan decisiones importantes esperando el momento perfecto. Esto lo refleja a la perfección la filosofía de Lao Tsé, ya que resume una de las claves del crecimiento personal en una frase que ha trascendido generaciones: «Un viaje de mil millas comienza con un sólo paso».

Su significado

Esta frase señala que ninguna meta, por difícil o lejana que parezca, podrá alcanzarse sin dar el primer paso. Una enseñanza que pone el foco en la acción frente a la espera. Por eso, numerosas personas posponen sus sueños por miedo al fracaso, falta de motivación o porque creen que aún no es el momento perfecto. El filósofo chino propone lo contrario, ya que empezar con un mínimo avance puede ser el movimiento que genere el progreso.

¿Qué lección muestra?

En la actualidad, el ritmo de vida está marcado por la rapidez, las obligaciones diarias y la búsqueda constante de resultados inmediatos. Esto hace que muchas metas personales queden en un segundo plano. La reflexión de Lao Tsé resalta que el mayor obstáculo siempre es comenzar. Suele ocurrir en la vida cotidiana cuando se aprende un idioma, los cambios por el trabajo, iniciar un negocio o adoptar hábitos más saludables. Por eso, dar el paso para realizarlo reduce la sensación de bloqueo y acerca el objetivo final, por lejano que parezca.

La filosofía aplicada a la rutina

El taoísmo afirma que es fundamental vivir en armonía con el proceso natural de las cosas, sin precipitar los acontecimientos ni obsesionarse con los resultados. Por ello, avanzar de manera constante resulta más importante que hacerlo deprisa. Así que la frase del filósofo no invita sólo a actuar, sino a disfrutar del camino por recorrer. Además, cada pequeño progreso es parte del aprendizaje y contribuye al crecimiento personal, incluso cuando la meta aún parece lejana.

La importancia de la enseñanza

Después de tantos años, esta reflexión continúa compartiéndose en libros, conferencias y redes sociales porque transmite una idea enfocada en que los grandes cambios no suceden de golpe, sino que empiezan con una decisión. La enseñanza de Lao Tsé recuerda que esperar el momento perfecto puede convertirse en el mayor obstáculo, mientras que dar el primer paso es el inicio de cualquier logro.