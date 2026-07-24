El BCE lo confirma: así serán los posibles billetes de euro y éstos son los animales que aparecerían

Los billetes de euro podrían cambiar radicalmente de aspecto en los próximos años. El Banco Central Europeo (BCE) ha presentado las diez propuestas finalistas para la primera gran renovación de la moneda común desde su lanzamiento en 2002. Entre ellas sobresale una colección inspirada en la biodiversidad europea bajo el lema «Ríos y aves», en la que diferentes especies de pájaros representarían los valores de libertad, resiliencia y diversidad del continente. Aunque el diseño definitivo aún no está decidido, los ciudadanos de la Unión Europea ya pueden participar en una consulta pública que ayudará a orientar la elección final.

Las aves que podrían aparecer

La propuesta dedicada a la naturaleza sustituye los actuales puentes y ventanas por algunas de las aves más representativas de Europa. Entre las especies seleccionadas figuran el treparriscos, el martín pescador, el abejaruco europeo, la cigüeña blanca, la avoceta común y el alcatraz atlántico. Cada una aparece asociada a un paisaje fluvial o costero diferente, simbolizando la riqueza de los ecosistemas europeos y el recorrido del agua desde las montañas hasta el océano.

En el reverso de estos billetes se incluirían edificios vinculados a las instituciones de la Unión Europea, como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Tribunal de Justicia de la UE o la propia sede del BCE. De esta forma, el diseño combinaría naturaleza e integración europea en una misma serie.

Billetes centrados en la cultura europea

La otra gran propuesta finalista apuesta por rendir homenaje a algunas de las figuras más influyentes de la historia cultural europea. En ella aparecen personalidades como María Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci y Bertha von Suttner, cada una vinculada a espacios relacionados con la educación, la música, la ciencia, la literatura o la paz.

El objetivo del BCE es que los futuros billetes reflejen mejor la identidad compartida de Europa, dejando atrás los actuales elementos arquitectónicos genéricos que fueron elegidos para representar neutralidad entre los distintos países miembros. Según explicó la presidenta del organismo, Christine Lagarde, los billetes son uno de los símbolos más visibles del proyecto europeo y deben evolucionar junto con la sociedad.

Por el momento, los diseños presentados son únicamente propuestas. La encuesta pública permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre de 2026, y sus resultados se tendrán en cuenta junto con la valoración de expertos antes de que el Consejo de Gobierno del BCE elija el diseño definitivo a finales de este año. Posteriormente, comenzará un proceso de desarrollo técnico y pruebas de seguridad que se prolongará durante varios años.