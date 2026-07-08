La UE confirma la norma del equipaje de mano en los aviones y avisa: los pasajeros tienen derecho a llevar una bolsa de 40 x 30 x 15 centímetros

El Parlamento Europeo ha aprobado la primera gran reforma en 20 años del reglamento sobre los derechos de los pasajeros aéreos. Con este texto, se busca proteger a todos los viajeros frente a las incidencias en los trayectos en avión, como la denegación de embarque y los vuelos retrasados o cancelados.

La última actualización fue en 2004 y mantenía que las aerolíneas pueden ofrecer precios diferentes por llevar equipaje de mano. Casi todo el hemiciclo ha votado a favor del acuerdo con 646 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones. Con esto, el texto pasará al Consejo Europeo, que tendrá previsto aprobarlo a principios de agosto de 2026, aunque no será hasta bien entrado el 2027 cuando se noten los efectos.

El acuerdo garantiza que los niños y sus familias puedan tener asientos contiguos sin que tenga un coste extra. Eso sí, deja abierta la posibilidad de que las compañías cobren a los pasajeros por llevar equipaje de mano. Los pasajeros podrán llevar un objeto personal de hasta 40 x 30 x 15 centímetros y deberá estar incluido en la tarifa.

Novedades

Una de las principales novedades es la gratuidad de la elección de asientos contiguos para los menores de 14 años y sus padres; las familias ya no tendrán que ir separadas por cuestión económica. El texto también incluye a pasajeros con discapacidad y movilidad reducida, a que tengan derecho a compensación, transporte alternativo y asistencia por parte de las compañías aéreas si pierden un vuelo.

De la misma manera, se mantienen las compensaciones por retrasos o cancelaciones. Los pasajeros podrían cobrar hasta 600 euros por problemas con el vuelo, 250 euros para los vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 400 euros para los de entre 1.500 y 3.500 kilómetros y 600 euros para los de más de 3.500 kilómetros (si se dan una serie de circunstancias). Sin embargo, la indemnización podría reducirse a la mitad si la aerolínea ofrece una alternativa.