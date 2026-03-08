Alcorcón es el único de los grandes municipios de Madrid sin un parque para niños con movilidad reducida

Alcorcón, localidad al suroeste de Madrid capital y con 175.000 habitantes, es el único de los grandes municipios de la Comunidad de Madrid que no tiene un parque adaptado a niños con movilidad reducida. Esto ha crispado los ánimos de las familias de estos niños que viven en Alcorcón, que no pueden entender cómo un gobierno que porta siempre la bandera de defender lo social se olvida de los más desfavorecidos.

El grupo Vox en Alcorcón, lleva años pidiendo la construcción de un parque accesible, inclusivo y adaptado en cada uno de los cuatro distritos de Alcorcón. La construcción de parques adaptados para niños con discapacidad y movilidad reducida es también una reclamación histórica por parte de las familias con niños con discapacidad, así como para muchas asociaciones y entidades cuyo objeto es la atención a estas personas. A día de hoy, Alcorcón es uno de los pocos municipios de España que no tiene un solo parque adaptado.

«No podemos seguir más tiempo en Alcorcón sin tener un solo parque infantil adaptado, accesible e inclusivo. Es una clara discriminación para los niños con discapacidad», señala Pedro Moreno, portavoz de Vox Alcorcón.

«Desde Vox consideramos que es necesario dotar a nuestro municipio de una red de zonas recreativas y de ocio adaptadas para niños con discapacidad lo más amplia posible, ya que, por sus circunstancias personales, en muchas ocasiones se les hace imposible disfrutar de juegos que carecen de adaptabilidad para personas con discapacidad. En Alcorcón, en escasos parques contamos con algunos aparatos de juegos accesibles, que, no adaptados, aunque incluso estos son insuficientes y de difícil acceso por estar colocados en sitios acotados con suelo en mal estado, de arena o gravilla», añade Moreno.

Recientemente, la alcaldesa socialista de Alcorcón, Candelaria Testa, anunció a bombo y platillo la inauguración de un nuevo parque «inclusivo» que llevará por nombre Manjula Pradeep en honor a la activista y abogada india. Según el concejal de Parques y Jardines, Raúl Toledano, este parque ofrecerá un «nuevo espacio de ocio y diversión para los niños y niñas de la ciudad».

Sin embargo, este parque tiene muy poco de inclusivo, ya que los multijuegos del parque, como los columpios, los balancines, los toboganes, etc, no están adaptados para niños con movilidad reducida.

De hecho, en la parte central, esta zona infantil cuenta con un juego en forma de cúpula con una base hexagonal de 12 metros de diámetro y una altura de 6,19 metros, con forma interior central de embudo desde donde se suspenden juegos de cuerda, lianas y otros elementos.

«Lo más grave es que el Gobierno municipal pretenda vender como inclusivo un parque que no lo es. Bordillos, arena suelta, desniveles y juegos no adaptados hacen imposible que menores con movilidad reducida puedan usarlo. Llamar a eso inclusión es engañar a la ciudadanía y jugar con las expectativas de las familias», subraya el portavoz de Vox. «La inclusión no se inaugura con propaganda, se construye con accesibilidad real. Un parque inaccesible no es inclusivo: es exclusión», añade.

Y exige al Ayuntamiento: «Que deje de hacer anuncios vacíos y ejecute de forma inmediata un parque plenamente accesible, diseñado con criterios técnicos y con la participación de familias y entidades especializadas».

La inauguración del parque será el domingo 1 de marzo con una jornada lúdica que incluye diversos talleres y un teatro infantil para los más pequeños. A las 11.30 horas comenzará la programación de actividades con el taller El árbol de los derechos, donde se realizarán trabajos de manualidades con el trasfondo de los Derechos de la Infancia, además de un taller de plantación de hiedra en maceta.