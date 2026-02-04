Incredulidad en Mallorca: un vehículo de movilidad reducida recorre una carretera de la isla

Mallorca volvió a convertirse este pasado domingo en un particular circuito para los vehículos de movilidad reducida. Un hombre fue ‘cazado’ circulando como uno más con una silla de ruedas eléctrica tipo triciclo por la carretera que une las localidades de Pòrtol y Santa María del Camí.

Tal y como se puede apreciar en el vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES, el varón circula por la calzada y no por el arcén, impidiendo el paso del resto de vehículos, que se ven obligados a ralentizar la marcha para no llevárselo por delante. Además, la escena ocurre en un tramo de vía donde no se puede adelantar al haber línea continua.

Entre bocinazos contenidos, miradas de incredulidad y algún que otro gesto de resignación, la carretera se transformó durante unos minutos en una improvisada procesión a velocidad reducida, demostrando una vez más que en Mallorca nunca se sabe si el atasco lo va a provocar un grupo de ciclistas, un turista despistado o una silla de ruedas con espíritu aventurero.

Se trata de una estampa que en los últimos meses se ha repetido varias veces, las dos últimas por la ciudad de Palma. El primer caso tuvo lugar el pasado mes de diciembre, cuando un varón circulaba con su vehículo de movilidad reducida alcanzando velocidades similares a las del resto de vehículos e incluso realizó algún adelantamiento por el carril derecho.

En el segundo caso, ocurrido este pasado mes de enero, un hombre irrumpió de manera inesperada en el tráfico de la capital balear circulando con su silla de ruedas eléctrica por el centro de la calzada y adelantando a coches como si fuera un vehículo más. La escena tuvo lugar en la calle Jaume Balmes, una importante arteria de la ciudad donde circulan diariamente miles de turismos y motocicletas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que las sillas eléctricas son consideradas «vehículos para personas con movilidad reducida» y se rigen por unas normas específicas.

Según la normativa, deben circular por la acera, pero hay excepciones. En algunos casos estos vehículos para personas con movilidad reducida pueden circular por la calzada sólo cuando no existe una acera o si la acera está en muy mal estado.

En caso de poder circular por la calzada, se debe hacerlo por el lado derecho y utilizar dispositivos luminosos o reflectantes para aumentar la visibilidad. Además, deber ir a una velocidad que no exceda los 10 kilómetros por hora.

Hay que destacar que el incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones. La DGT establece multas para aquellos que circulen de manera negligente o peligrosa con una silla de ruedas eléctrica. La cantidad económica a pagar puede varias según la gravedad que se cometa por parte del conductor.