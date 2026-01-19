Un hombre en silla de ruedas eléctrica pone en jaque el tráfico del centro de Palma

Surrealismo en estado puro el que se vivió el pasado sábado en pleno centro de Palma. Un hombre irrumpió de manera inesperada en el tráfico de la capital balear circulando con su silla de ruedas eléctrica por el centro de la calzada y adelantando a coches como si fuera un vehículo más.

La escena tubo lugar en la calle Jaume Balmes, una importante arteria de la ciudad donde circulan diariamente miles de turismos y motocicletas. Sin embargo, esta vez los usuarios de esta vía tuvieron que compartir el espacio con un individuo que circulaba como uno más con su vehículo de movilidad personal.

Tal y como se puede ver en el vídeo remitido a OKBALEARES, el varón no tiene reparo alguno en adelantar a todo el que se le pone por delante, como si circular de esta forma fuera lo más normal del mundo. La escena era tan soprendente que un copiloto decidió grabar los hechos con su teléfono móvil.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que las sillas eléctricas son consideradas «vehículos para personas con movilidad reducida» y se rigen por unas normas específicas.

Según la normativa, deben circular por la acera, pero hay excepciones. En algunos casos estos vehículos para personas con movilidad reducida pueden circular por la calzada sólo cuando no existe una acera o si la acera está en muy mal estado.

En caso de poder circular por la calzada, se debe hacerlo por el lado derecho y utilizar dispositivos luminosos o reflectantes para aumentar la visibilidad. Además, deber ir a una velocidad que no exceda los 10 kilómetros por hora.

Hay que destacar que el incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones. La DGT establece multas para aquellos que circulen de manera negligente o peligrosa con una silla de ruedas eléctrica. La cantidad económica a pagar puede varias según la gravedad que se cometa por parte del conductor.