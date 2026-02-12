Agrietados y con desprendimiento de ladrillos. Así son los muros que custodian las vías de la estación de Cercanías de Alcorcón. El deterioro que desde hace semanas no pasa inadvertido entre los vecinos del municipio y que ahora presenta nuevos signos de abandono en distintas partes de la instalación.

El deterioro de los muros situados en las inmediaciones de las vías de la estación de Cercanías de Alcorcón continúa. Apenas dos semanas después de que el Partido Popular de Alcorcón denunciase el mal estado de los parapetos próximos al Cercanías, uno de ellos podría vencerse hacia las vías.

El Ayuntamiento de Alcorcón ha abandonado su mantenimiento. El desgaste de estos muros de contención que en un principio se idearon para garantizar la protección de los usuarios ahora puede suponer la principal fuente de inseguridad de los usuarios del Cercanías.

Apenas dos semanas después de que el Partido Popular de Alcorcón denunciase el deplorable estado de los muros que custodian las vías del Cercanías Renfe, uno de ellos ha comenzado a vencer su peso hacia las vías y la grieta que separa la estructura del terreno es más que evidente. El abandono de la instalación ha provocado una alarma entre los usuarios del transporte ferroviario, sobre todo tras el fallecimiento de un maquinista por el desprendimiento de uno de los muros en los Rodalies de Barcelona.

«Seguramente hasta que no se caiga el muro, no se hará nada. Como siempre», lamenta uno de los vecinos del municipio a OKDIARIO. «Si no le demuestran a los usuarios del Cercanías que no hay ningún peligro, es normal que tengan miedo de que puede pasar algo malo», cuenta otro de los entrevistados. Una de las entrevistadas ha admitido a este periódico que es peligroso el avanzado estado de deterioro en el que se encuentran los muros de contención. También reconoce que tiene «miedo» de que, debido a este mal estado de las estructuras, puedan vencer su peso hacia las vías mientras circula uno de los trenes.

Ésta es la segunda vez en menos de un mes que el Partido Popular de Alcorcón denuncia el mal estado de los muros situados junto a las vías de la estación de Cercanías de Alcorcón Central. La primera denuncia se hizo apenas pocos días después de la muerte de un maquinista en Cataluña. Este hecho desencadenó la alarma entre los trabajadores del servicio ferroviario y de los usuarios del municipio.

El aumento del deterioro y la inexistente respuesta por parte del Ayuntamiento de Alcorcón, liderado por la socialista Candelaria Testa, han llevado al PP a denunciar de nuevo esta situación para que la edil adopte medidas urgentes o contacte con las instituciones pertinentes, Renfe o Adif, para que respondan a las necesidades de mantenimiento de los muros de contención.

Después del trágico accidente de Adamud, una serie de vecinos se pusieron en contacto con nosotros para denunciar cómo se encontraba el estado de la estación de Alcorcón Central. Vimos que había un desgaste por ambos lados y fue lo que en un principio se alertó al Ayuntamiento», explica el presidente del Partido Popular en Alcorcón, Roberto Marín.

«Se alertó al Ayuntamiento de esta situación y se pidió a la alcaldesa que se pusiera en contacto con cualquier administración que tuviera algo que ver con la reparación de estos muros», explica. Y añade: «Las denuncias han seguido, los vecinos continúan poniéndose en contacto con nosotros y es verdad que ahora».

El líder de los populares insta a la alcaldesa socialista a que «se ponga en contacto con el Ministerio de Transportes, con Adif, con Renfe o con quien haga falta, porque las instalaciones de la Central cada vez están peor y los vecinos cada vez nos lo hacen».

La alcaldesa socialista abandona Alcorcón

Mientras el Gobierno socialista de Candelaria Testa no invierte en el mantenimiento de los muros de contención para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte ferroviario, OKDIARIO ha conocido que los socialistas servicios técnicos pagados mediante facturas ordinarias del presupuesto municipal se utilizaron para «cubrir actos electorales», coincidiendo con el periodo de precampaña y campaña de las elecciones municipales de 2023.

Según el informe al que ha tenido acceso este periódico, en el documento se alerta de la ejecución de gastos sin fiscalización previa del crédito. También de la superación de los límites presupuestarios de retención de crédito y gasto comprometido. También avisan de la emisión de facturas con posterioridad a la prestación efectiva de los servicios.